Miércoles 20 de agosto de 2025
Se desarrolla en Federación la IV Jornada «Sociedad, Educación y Tecnología”

Este martes por la tarde, en el Auditórium de la Ciudad de Federación, se puso en marcha la IV Jornada “Sociedad, Educación y Tecnología”, un espacio de debate y reflexión que busca analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la vida comunitaria, el empleo y el sistema educativo.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Ricardo Bravo, quien destacó la importancia de que Federación sea sede de este tipo de encuentros académicos y de intercambio de experiencias.

La propuesta, que se desarrollará hasta el próximo jueves, incluye una agenda de ponencias y exposiciones a cargo de profesionales y especialistas, quienes abordarán los cambios sociales y educativos derivados de los avances tecnológicos.

La jornada es organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en articulación con la Municipalidad de Federación, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), CAFESG y la Fundación Banco Entre Ríos.

El evento se consolida como un espacio de referencia para analizar los desafíos y oportunidades que plantean las innovaciones tecnológicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana y proyectar herramientas que fortalezcan la educación y el desarrollo social de la región.

