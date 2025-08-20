Se desarrolla en Federación la IV Jornada «Sociedad, Educación y Tecnología”

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Ricardo Bravo, quien destacó la importancia de que Federación sea sede de este tipo de encuentros académicos y de intercambio de experiencias.

La propuesta, que se desarrollará hasta el próximo jueves, incluye una agenda de ponencias y exposiciones a cargo de profesionales y especialistas, quienes abordarán los cambios sociales y educativos derivados de los avances tecnológicos.

La jornada es organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en articulación con la Municipalidad de Federación, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), CAFESG y la Fundación Banco Entre Ríos.

El evento se consolida como un espacio de referencia para analizar los desafíos y oportunidades que plantean las innovaciones tecnológicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana y proyectar herramientas que fortalezcan la educación y el desarrollo social de la región.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas