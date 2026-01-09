Se dieron a conocer los ascensos en la Policía Departamental Federación

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Federación se dio a conocer a 7Paginas la nómina de suboficiales que fueron promovidos al grado inmediato superior, con vigencia a partir del 1° de enero de 2026, conforme a lo dispuesto mediante Resolución D.G.P. N° 1600/2025, refrendada por el Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos.