Se dieron a conocer los ascensos en la Policía Departamental Federación

Los ascensos forman parte del reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y el desempeño del personal policial que presta servicios en la Departamental Federación. La nómina de efectivos promovidos es la siguiente:
Ascendidos a Suboficial Mayor:
Farías, Julio Enrique
Benítez, Marcelo Leonardo
Ascendidos a Suboficial Principal:
Martínez, Pablo Sebastián
Lacuadra, Andrea Carolina
Maydana, Leandro Javier
Salini, Lisandro José
Enrique, Raúl Eduardo
Rigoni, Jacobo David
Ascendidos a Sargento Ayudante:
Castro, Guillermo Rafael
Braco, Marcelo Adrián
Ferreyra, Valeria Beatriz
Dorbessan, Cristian Adrián
Urdapilleta, Gustavo Ariel
Rivero, Cristian Miguel
Ascendidos a Sargento Primero:
Minetti, Luis Darío
Marote, Angelo Yamil
Ascendidos a Sargento:
Bordón, Mauricio Rubén
Vera, Nelson Adrián
Rodríguez, Mauricio Gaspar
Ascendido a Sargento (servicio auxiliar):
Benítez, Abelardo
Ascendidos a Cabo Primero:
Engelman, Juan Emilio
Finis, Franco Exequiel
Sanabria, Alejandra Judith
Reniero, Exequiel Mauricio
Bernardini, Néstor Adrián
Berdún, Néstor Javier
Ascendidos a Cabo:
Soto, Lucio Exequiel
Álvarez, Daiana Paola
Pesoa, Tamara Guadalupe
Quiroz, Tamara Ayelén
Sgüerzo, Edgar Matías
Salinas, Adrián Roberto
Candarle, Mario Alberto
Ascendida a Cabo (servicio auxiliar):
Castro, Lorena Silvana