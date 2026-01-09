7PAGINAS

Viernes 9 de enero de 2026
Se dieron a conocer los ascensos en la Policía Departamental Federación

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Federación se dio a conocer a 7Paginas la nómina de suboficiales que fueron promovidos al grado inmediato superior, con vigencia a partir del 1° de enero de 2026, conforme a lo dispuesto mediante Resolución D.G.P. N° 1600/2025, refrendada por el Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos.
Redacción 7Paginas

Los ascensos forman parte del reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y el desempeño del personal policial que presta servicios en la Departamental Federación. La nómina de efectivos promovidos es la siguiente:

Ascendidos a Suboficial Mayor:

Farías, Julio Enrique

Benítez, Marcelo Leonardo

Ascendidos a Suboficial Principal:

Martínez, Pablo Sebastián

Lacuadra, Andrea Carolina

Maydana, Leandro Javier

Salini, Lisandro José

Enrique, Raúl Eduardo

Rigoni, Jacobo David

Ascendidos a Sargento Ayudante:

Castro, Guillermo Rafael

Braco, Marcelo Adrián

Ferreyra, Valeria Beatriz

Dorbessan, Cristian Adrián

Urdapilleta, Gustavo Ariel

Rivero, Cristian Miguel

Ascendidos a Sargento Primero:

Minetti, Luis Darío

Marote, Angelo Yamil

Ascendidos a Sargento:

Bordón, Mauricio Rubén

Vera, Nelson Adrián

Rodríguez, Mauricio Gaspar

Ascendido a Sargento (servicio auxiliar):

Benítez, Abelardo

Ascendidos a Cabo Primero:

Engelman, Juan Emilio

Finis, Franco Exequiel

Sanabria, Alejandra Judith

Reniero, Exequiel Mauricio

Bernardini, Néstor Adrián

Berdún, Néstor Javier

Ascendidos a Cabo:

Soto, Lucio Exequiel

Álvarez, Daiana Paola

Pesoa, Tamara Guadalupe

Quiroz, Tamara Ayelén

Sgüerzo, Edgar Matías

Salinas, Adrián Roberto

Candarle, Mario Alberto

Ascendida a Cabo (servicio auxiliar):

Castro, Lorena Silvana