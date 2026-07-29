Se dio a conocer los barrios de Concordia que se verán afectados este jueves por un corte programado de agua potable

Según se indicó, la interrupción del suministro comenzará en las primeras horas de la mañana y responde a la necesidad de efectuar el recambio de válvulas estratégicas y la extensión de la red de distribución, tareas consideradas fundamentales para optimizar el servicio antes del inicio de la pavimentación de esa arteria, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Los barrios que se verán alcanzados por el corte son:

Parque

Concordia

Constitución

11 de Junio

San Juan

Llamarada – Las Viñas

Monseñor Rösch

Ademas, aclararon que, una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del servicio será progresivo, por lo que podría demorar algunas horas hasta recuperar la presión habitual en toda la zona afectada.

Finalmente, el EDOS solicitó a los vecinos tomar los recaudos necesarios, almacenar agua para las necesidades esenciales y hacer un uso responsable del recurso mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento y mejora de la red.