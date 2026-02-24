Se eligieron los representantes de los centros de jubilados para el consejo municipal del adulto mayor de Concordia

La jornada tuvo lugar en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia, y contó con la participación de referentes de distintos centros de jubilados de la ciudad.

Como resultado de la elección, fue designado Jorge Segovia, del Centro de Jubilados de la Plaza Sol, como representante titular. En tanto, Pablo Dalzoto, del Centro de Jubilados de Colonia Ayuí, fue elegido como primer suplente, y Silvia Sabio, del Centro de Jubilados Bicentenario, como segunda suplente de los centros de jubilados ante el Consejo Municipal del Adulto Mayor.

El encuentro contó con la presencia de la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, quien destacó la relevancia de este paso institucional: “Esta elección consolida un proceso participativo real. Los centros de jubilados no sólo acompañan, sino que ahora tienen representación directa en un espacio donde su voz será escuchada y tenida en cuenta”.

Asimismo, remarcó la importancia del compromiso colectivo: “El Consejo Municipal del Adulto Mayor nace para trabajar de manera conjunta, promoviendo políticas públicas que reconozcan la trayectoria, la experiencia y los derechos de las personas mayores”.

Con esta instancia electoral, se continúa avanzando en la puesta en funcionamiento del Consejo Municipal del Adulto Mayor, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Concordia con la participación ciudadana, la inclusión y el fortalecimiento de los derechos de las personas mayores.