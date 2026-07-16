Se encuentra en su etapa final la pista de ciclismo que tendrá Federacion

La construcción de la nueva pista de ciclismo de Federación transita su etapa final y cada vez falta menos para que la ciudad incorpore un nuevo espacio destinado al deporte y la recreación. En la mañana de este miércoles, el presidente municipal Ricardo Bravo, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Carlos Bachmann, recorrió el predio para supervisar el avance de los trabajos que se ejecutan en la obra.

Durante la visita, las autoridades constataron el inicio de la colocación de las barandas perimetrales que rodearán el circuito, una de las últimas etapas del proyecto. Además, se llevan adelante tareas de pintura en distintos sectores del predio y diversos trabajos complementarios destinados al acondicionamiento y embellecimiento del lugar.

Con estos avances, la obra se aproxima a su finalización, consolidando un importante proyecto de infraestructura deportiva que permitirá a vecinos y atletas contar con un espacio especialmente diseñado para la práctica del ciclismo en condiciones de seguridad.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que la nueva pista representará un significativo impulso para el deporte pedal, ya que se trata de una infraestructura que actualmente no existe en la región, convirtiendo a Federación en un punto de referencia para la actividad.

La concreción de este proyecto no solo favorecerá el entrenamiento de ciclistas locales, sino que también abrirá la posibilidad de organizar competencias y encuentros deportivos, promoviendo la participación de deportistas de distintas localidades y fortaleciendo el desarrollo del ciclismo en el norte entrerriano.