Se estrena “El caso Julia” en Pueblo Viejo: una obra sobre la memoria, el trauma y la violencia de género

La obra, con dramaturgia de Paula Tabachnik y dirección conjunta de Tabachnik y Gustavo Bendersky, aborda desde el lenguaje teatral una temática profunda y sensible: las huellas que deja la violencia y la posibilidad de reconstruirse a partir del dolor.

Una historia real que interpela al espectador

“El caso Julia” se inspira en el testimonio real de una víctima de violencia atroz. La puesta propone un juego entre realidad y ficción, llevando al público a transitar un vaivén emocional entre el pasado traumático y un presente que busca elaborar y resignificar.

“El espectáculo coloca el foco en los vínculos humanos y las distintas formas de atravesar los conflictos, en especial los relacionados con la violencia de género”, destacan sus realizadores.

La trama se desarrolla en el camarín de un teatro, donde una historia del pasado irrumpe intempestivamente en la vida de una actriz. Allí, los personajes —la actriz, su marido, el asistente artístico y la vestuarista— se enfrentan a una serie de revelaciones que transforman sus relaciones. Entre secretos, amor, adrenalina y violencia, las realidades se cruzan hasta llegar a desenlaces inesperados.

Un equipo artístico de distintas ciudades

El elenco está integrado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y Gustavo Bendersky. La asistencia de dirección es de Yanina Porchetto, la ambientación sonora de Desidee, y el diseño lumínico de Michay Fernández Quintero.

El diseño gráfico estuvo a cargo de Natalia Hallam, y la fotografía de Omar Lagraña.

El apoyo y la logística técnica corren por cuenta de Pueblo Viejo, mientras que la obra cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del ConTIER (Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos).

Entradas con reserva previa

Dado que la sala cuenta con capacidad limitada, se recomienda reservar entradas al teléfono 345 4244735.

“El caso Julia” promete una experiencia escénica intensa y conmovedora, que invita al público a reflexionar sobre la memoria, los vínculos y la violencia, desde la fuerza transformadora del arte.