Se fue de fiesta, pero terminó tras las rejas: detienen a un «punguista» que robó cuatro celulares dentro de un boliche de Concordia

Un sujeto de 27 años fue detenido en las primeras horas de la mañana de este domingo tras montar un raid delictivo en el interior de un conocido local bailable de nuestra ciudad. El malviviente aprovechó la aglomeración de personas en la pista de baile para apoderarse de varios teléfonos celulares de última generación bajo la modalidad de «punga».

El episodio tuvo lugar alrededor de las 06:20 horas en la discoteca Stadium. Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, la maniobra delictiva fue advertida en primera instancia por el personal de seguridad privada del establecimiento, quienes visualizaron al sospechoso en pleno accionar mientras les sustraía las pertenencias a diferentes jóvenes que se encontraban en el lugar.

Interceptado a la salida

Al verse descubierto, el delincuente intentó abandonar rápidamente las instalaciones de la discoteca. Sin embargo, los custodios lograron interceptarlo en la zona exterior del boliche y dieron inmediato aviso a los efectivos del Comando Radioeléctrico que se encontraban cumpliendo funciones de servicio adicional en las inmediaciones.

Al momento de ser requisado, los uniformados constataron que el individuo ya tenía en su poder un total de cuatro teléfonos celulares pertenecientes a distintas víctimas, elementos que no pudo justificar como propios.

Actuaciones judiciales

Al tomar conocimiento de los pormenores del caso, el fiscal en turno, Dr. Martín Núñez, convalidó el procedimiento y dispuso el arresto formal del hombre de 27 años, ordenando su traslado a la alcaidía bajo el cargo de Supuesto Delito de Hurto en Flagrancia.

Por su parte, los damnificados por los robos fueron contenidos en el lugar y se dirigieron hacia las dependencias de la Jefatura Departamental Concordia para radicar las correspondientes denuncias penales y poder recuperar sus dispositivos móviles recuperados por la fuerza policial.