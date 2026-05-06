Se fue de viaje, le robaron el auto y la policía lo recuperó en un barrio de Concordia

En un rápido y efectivo procedimiento, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró esclarecer el robo de un automóvil ocurrido en los últimos días en Concordia. Tras un allanamiento otorgado por el Juez de Garantías, Dr. Mauricio Guerrero, la policía recuperó el rodado y detuvo a uno de los sospechosos.

La denuncia

Según informó la policía a 7Paginas, el caso se inició este martes 5 de mayo, cuando un ciudadano se presentó en la dependencia policial para denunciar la sustracción de su vehículo, un Toyota Corolla. Según manifestó la víctima, el pasado 30 de abril debió dejar el auto estacionado frente a su domicilio debido a desperfectos eléctricos, para luego viajar hacia la provincia de Buenos Aires. Al regresar ayer, constató con amargura que el rodado ya no estaba.

Cámaras y seguimiento

La investigación policial fue clave. Mediante el análisis exhaustivo de registros fílmicos y tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar a un hombre de 55 años quien, junto a otros cómplices aún no identificados, utilizaron una camioneta Toyota Hilux para llevarse el auto afectado.

Con las pruebas sobre la mesa, la fiscal Dra. Julia Rivoira solicitó el allanamiento que se concretó este miércoles al mediodía en una vivienda ubicada en calle General Medina al 800.

Resultados del operativo

En el domicilio, la policía obtuvo resultados positivos de inmediato:

Secuestro del Toyota Corolla que había sido denunciado como robado.

Secuestro de la camioneta Toyota Hilux, propiedad del investigado, que fue la utilizada para cometer el ilícito.

Aprehensión del principal sospechoso, un hombre de 55 años, por la supuesta infracción al artículo 343, inciso 3°, del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Del procedimiento participó personal de la División Policía Científica, bajo la coordinación del Comisario Inspector Noguera, y se contó con la presencia del abogado defensor de la familia del detenido.

El aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia, donde permanece alojado a disposición de la justicia tras los exámenes médicos de rigor y la verificación de sus antecedentes.