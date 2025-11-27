Se inauguró en Benito Legeren un sistema de cámaras y alarmas vecinales

Durante el acto, el intendente Francisco Azcué resaltó la importancia de la articulación con la comunidad para lograr mejoras concretas. “Cuando trabajamos codo a codo con los vecinos, los resultados llegan más rápido y son más sólidos”, expresó. En este sentido, destacó que la incorporación de tecnología de videovigilancia “no solo mejora la seguridad del barrio, sino que demuestra un Estado presente, que escucha y brinda respuestas”.

Azcué también anunció que en los próximos días comenzará la repavimentación de una de las arterias principales del barrio, una obra muy esperada que brindará mayor comodidad y mejorará la circulación.

El secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, celebró este avance como “un logro colectivo fruto de una comunidad organizada y participativa”. Señaló además que las políticas de seguridad comunitaria se potencian cuando los vecinos se involucran y trabajan junto al municipio.

El director de Participación Ciudadana, José Vedoya, coincidió en la relevancia del compromiso barrial. “Cada inquietud y cada encuentro vecinal se transformaron en decisiones concretas como la que hoy celebramos”, afirmó, remarcando que la gestión municipal seguirá profundizando este modelo en todos los sectores de la ciudad.

Con la puesta en marcha del sistema de videovigilancia y alarmas, Benito Legerén se convierte en un referente de articulación entre instituciones y comunidad, reflejando una gestión que apuesta a la proximidad, la presencia territorial y la construcción conjunta de soluciones para el desarrollo barrial.

Del acto participaron también el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, el coordinador de Presupuesto Participativo, Sebastián Reinafe, y numerosos vecinos del barrio que acompañaron la inauguración.