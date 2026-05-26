Se incendió un utilitario que circulaba de San Salvador a Concordia

El siniestro movilizó a una dotación de Bomberos Voluntarios de Concordia, que trabajó intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia sectores cercanos.

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo era ocupado por dos personas que viajaban desde San Salvador hacia Concordia. Sin embargo, al advertir una falla mecánica en el rodado, decidieron regresar hacia San Salvador.

Fue en ese momento cuando, aparentemente a raíz de un desperfecto eléctrico en la zona del motor, comenzó el foco ígneo que rápidamente se propagó por toda la unidad.

El fuego avanzó rápidamente

Según indicaron fuentes intervinientes, las llamas avanzaron en cuestión de minutos y consumieron prácticamente la totalidad del utilitario, provocando importantes daños materiales.

Afortunadamente, ambos ocupantes lograron descender del vehículo antes de que el fuego se generalizara, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Tras recibir el alerta, personal de Bomberos Voluntarios de Concordia acudió rápidamente al lugar y logró extinguir el incendio luego de varios minutos de trabajo.

Investigan el origen del siniestro

Si bien las causas definitivas deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes, las primeras evaluaciones apuntan a una falla eléctrica en el compartimiento del motor como principal hipótesis del origen del incendio.

El hecho generó preocupación entre quienes transitaban por la zona debido a la magnitud de las llamas y a la rápida destrucción del vehículo.

Con información de Bomberos Voluntarios de Concordia

Redaccion de 7Paginas