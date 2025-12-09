Se inician 16 obras de mantenimiento y reparación edilicia en distintas jurisdicciones

Las intervenciones, que demandarán una inversión total de 450 millones de pesos, fueron programadas para comenzar antes del receso judicial de enero, con el objetivo de aprovechar ese período para ejecutar las tareas que generan mayor afectación a la actividad diaria, tomando en cuenta la menor circulación de personas en los edificios durante esas semanas.

Las obras incluyen reparación de cubiertas y filtraciones, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, arreglos de mampostería y reemplazo de carpinterías, trabajos de pintura, reparaciones estructurales, refuncionalización de áreas internas y mantenimiento general, según las necesidades detectadas en cada sede.

Los trabajos se desarrollarán en las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Chajarí, Rosario del Tala, San José de Feliciano, General Ramírez, Villa Domínguez y General Campos. Una de las dieciséis obras ya se encuentra en ejecución (en Concordia), mientras que el inicio de las restantes está previsto para los próximos días.

Desde la Dirección de Arquitectura Judicial detallaron que los plazos de ejecución oscilan entre 21 y 120 días, dependiendo de la complejidad técnica y del alcance de cada intervención.

“Esta planificación permite intervenir con mayor intensidad durante el receso, avanzando en obras necesarias para garantizar mejores condiciones edilicias y un servicio de justicia más eficiente”, señalaron desde el área técnica.