Se iniciaron causas judiciales por daños a integrantes de la organización MTE de Concordia

Protesta en la planta de reciclado

Todo comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando unas quince personas del MTE se concentraron en el ingreso a la planta de reciclado de calle Concejal Veiga y Libertad, en el barrio Ex Aeroclub. Allí implementaron un corte en el acceso al predio, montando guardias y prendiendo fuego cubiertas en rechazo a una presunta disposición municipal que habría ordenado trasladar el material de acopio al Campo del Abasto.

En el lugar se hizo presente personal de Comisaría Primera para preservar el orden. Según vecinos y recolectores, actualmente se les impide a los recicladores informales ingresar a la planta, lo que provoca que dejen los residuos en distintos puntos de la ciudad, incrementando la proliferación de microbasurales.

Incendio en el Centro de Interpretación Ambiental

Al no obtener respuestas, pasadas las 11:40 los manifestantes se trasladaron al Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en calles Salta y Néstor Kirchner. Allí, tres hombres llegaron en un motocarro y, a modo de protesta, iniciaron un foco ígneo con cubiertas y maderas a pocos metros del ingreso al establecimiento municipal y de la zona de estacionamiento.

El fuego puso en riesgo vehículos particulares y también dañó la cinta asfáltica. Uno de los automóviles debió ser retirado de urgencia ante el peligro de ser alcanzado por las llamas. Finalmente, personal de Bomberos Zapadores intervino para sofocar el incendio.

Según lo reportado a 7Paginas, por este segundo hecho se abrió una nueva causa judicial, que actualmente se encuentra en etapa de investigación.

Conflicto con el municipio

La raíz del conflicto estaría vinculada a la falta de acuerdo entre el municipio y las cooperativas recolectoras de residuos respecto al manejo del material acopiado en la planta de reciclado.

Todas las actuaciones quedaron bajo conocimiento del fiscal Dr. Mario Figueroa, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades.