Se inició en Concordia el plan focalizado de vacunación contra el dengue

La campaña está destinada en esta primera instancia a personas de entre 15 y 39 años que hayan padecido la enfermedad. Posteriormente, el esquema continuará de manera progresiva en otras localidades entrerrianas.

Dosis disponibles y estrategia

La vacunación focalizada es una estrategia nacional orientada a jurisdicciones con alta incidencia de casos. En el caso de Entre Ríos, en las últimas semanas se recibieron 2.000 dosis de la vacuna Qdenga, que requiere un esquema de dos aplicaciones, sumándose a las ya aplicadas durante el período 2024/2025.

Para el inicio de esta etapa en Concordia, el vacunatorio del hospital Masvernat recibió 600 dosis, teniendo en cuenta que la ciudad fue identificada como prioritaria por sus antecedentes de casos confirmados.

Quiénes pueden acceder

Desde el nosocomio aclararon a 7Paginas que la convocatoria no es abierta a toda la comunidad, sino que está dirigida a una población específica:

Personas que hayan padecido dengue y hayan sido notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. En este caso, la Dirección General de Epidemiología proveyó un listado.

Personas que no hayan sido notificadas pero hayan cursado la enfermedad, quienes deberán presentar un certificado médico donde conste la fecha de inicio de síntomas.

Quienes cumplan con estos requisitos deberán concurrir al vacunatorio del hospital desde el miércoles 18 de febrero, en el horario de 8 a 16, con documentación que acredite identidad. Se informó además que no se realizará convocatoria personalizada, por lo que no se enviarán mensajes ni habrá contacto telefónico.

Prevención y cuidados

Desde el ámbito sanitario recordaron que, si bien la vacuna reduce el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, no reemplaza las medidas preventivas. Entre ellas, se insiste en la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatibles con dengue.