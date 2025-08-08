Se inscribieron tres coaliciones: Alianza La Libertad Avanza, Fuerza Entre Ríos y Ahora la Patria

Alianza La Libertad Avanza

Es fruto del acuerdo entre el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio.

El frente se llama Alianza La Libertad Avanza y contiene a LLA, al PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y al Partido Libertario.

Usarán el color violeta y el águila, símbolo distintivo del ideario libertario.

Fuerza Entre Ríos

Es el frente con el que competirá el Partido Justicialista (PJ), que impulsa la lista encabezada por Adán Bahl para el Senado y por Guillermo Michel para la Cámara de Diputados.

Lo integran otros dos partidos: el Frente Entrerriano Federal (FEF) fundado por el ex gobernador Jorge Busti y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP).

Ahora la Patria

Es la coalición en la que competirá la diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos), que esta semana dio a conocer su decisión de ir por fuera del PJ al entender, junto a otros sectores y dirigentes, que faltaba representación en la lista que encabezan Michel y Bahl.

Lo integran el Frente Grande, el Movimiento por Todos (MPT), el Partido Comunista, el Partido Solidario de Carlos Heller, Nuevo Encuentro de Martín Sabatella e Identidad de Victoria Donda.

El plazo para la presentación de candidaturas vence el 17 de agosto y hasta esa fecha sigue abierta la posibilidad de que presenten listas por fuera del PJ el ex diputado Gustavo Guzmán y el ex senador Héctor Maya.

Analisis