Se intensifica el fenómeno de El Niño: anticipan que desde septiembre podrían registrarse crecidas del río Uruguay

De acuerdo con la actualización correspondiente al mes de junio, las proyecciones indican que existe alrededor de un 60% de probabilidades de que El Niño alcance una intensidad «muy fuerte», mientras que las chances de que sea «fuerte» rondan el 20% y de intensidad «moderada» cerca del 10%.

Las crecidas podrían comenzar en primavera

Según explicaron desde el organismo a 7Paginas, independientemente de la intensidad definitiva que alcance el fenómeno, los primeros efectos sobre el río Uruguay comenzarían a observarse entre septiembre y octubre, prolongándose aproximadamente hasta marzo o abril de 2027.

Durante ese período existe una alta probabilidad de que el río permanezca en condiciones de aguas altas, aumentando considerablemente la posibilidad de que se produzcan eventos de crecidas.

No obstante, los especialistas aclararon que no es posible realizar pronósticos hidrológicos con varios meses de anticipación, aunque recordaron que los antecedentes históricos muestran que, en años con episodios de El Niño muy fuerte, se registraron una o varias inundaciones importantes entre octubre y abril.

Llamado a la prevención

Desde Salto Grande advirtieron que, de repetirse un escenario similar, las personas, viviendas y actividades instaladas dentro del valle de inundación del río Uruguay podrían verse afectadas en algún momento durante ese período.

Por ello, recomendaron comenzar a adoptar medidas preventivas con suficiente anticipación, mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones que emitan las autoridades competentes en caso de registrarse emergencias hídricas.

Asimismo, recordaron que para realizar un seguimiento de la evolución del fenómeno es conveniente consultar la información publicada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

Por ahora, la situación del río es normal

Más allá de las proyecciones para la primavera y el verano, desde el Área de Hidrología aclararon que la situación actual de la cuenca del río Uruguay se mantiene dentro de los parámetros normales para esta época del año.

En ese sentido, indicaron que no se esperan cambios significativos durante la próxima semana y que el nivel del río continuará muy por debajo de los valores de alerta propios del invierno.

Mientras tanto, Salto Grande continuará con el monitoreo permanente de la cuenca para garantizar una adecuada gestión del recurso hídrico y emitir, cuando corresponda, los avisos preventivos destinados a las autoridades y a la población de la región.