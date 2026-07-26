Se inundó la Costanera baja de Concordia mientras el río Uruguay supera los 10 metros y el embalse de Salto Grande continúa bajando

A pesar del incremento del caudal aguas abajo de la represa de Salto Grande, desde el área de Hidrología informaron a 7Paginas, que el nivel del embalse continúa descendiendo, como parte de la estrategia de manejo de la creciente.

La inundación de la Costanera Baja obligó a restringir la circulación en ese sector, mientras que en la Costanera Nébel el desborde del río también interrumpió el tránsito. En ese lugar, pese a la creciente, pudo observarse una importante cantidad de pescadores apostados sobre la ribera, aprovechando las condiciones que presenta el río.

El río seguirá creciendo

De acuerdo con el último informe emitido por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, correspondiente al 26 de julio de 2026, el aporte de las últimas 24 horas fue de 11.870 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 14.288 metros cúbicos por segundo.

El organismo precisó que hasta las 15 horas de este lunes el caudal medio diario evacuado variará entre 15.000 y 14.000 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, se indicó que la altura del río frente al puerto de Concordia oscilará entre una cota máxima de 10,20 metros y una mínima de 9,50 metros, mientras que en el puerto de Salto se prevén niveles de entre 10,50 y 9,80 metros.

El embalse continúa descendiendo

Mientras el río crece aguas abajo de la represa, el embalse de Salto Grande continúa bajando. Según el reporte oficial, a las 8 de la mañana el lago se ubicaba en 33,67 metros y se prevé que en las próximas horas tienda a los 33,00 metros.

No obstante, desde Hidrología advirtieron que el nivel del río Uruguay presentará una tendencia ascendente durante los próximos días, por lo que se recomienda a la población seguir la evolución de los informes oficiales y respetar las medidas preventivas en las zonas ribereñas.

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