Se juega la quinta fecha del Circuito Abierto Concordia Tenis

Una vez más, este circuito que se juega íntegramente en las instalaciones del Concordia Tenis Club, reunirá a una gran cantidad de tenistas de Concordia y la región quienes jugarán en la modalidad singles los caballeros y dobles las damas.

En cuanto a las categorías, en varones serán: primera, segunda, tercera hasta 40 años, tercera más de 40 años, cuarta hasta 40 años, cuarta más de 40 años, quinta y sexta. Por su parte, las mujeres tendrán dos categorías: tercera y cuarta

Como viene siendo una constante a lo largo de este año, desde la organización se están ajustando los detalles para que a esta fecha no le falte nada, que cada jugador tenga sus fotos del torneo, que la mesa de jugadores este a disposición durante cada día de juego. Además, el sábado por la noche será el turno de los sorteos de diferentes productos, gentileza de los sponsors y las pizzas de cortesía para todos los participantes.

Durante miércoles, jueves y viernes los partidos serán durante la tarde, mientras que sábado y domingo se jugará durante la mañana y la tarde. La entrada es totalmente gratuita.

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