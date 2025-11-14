Se lanzó el espacio político “Peronistas con Azcue” en Concordia

El encuentro se realizó en la sede de la Mutual de Ayuda Social del Personal Municipal de Concordia, ubicada en San Martín 125, y —según indicaron los organizadores— estuvo marcado por una fuerte mística peronista y un clima de unidad.

Un movimiento impulsado por mujeres peronistas

El acto tuvo como eje central a un numeroso grupo de mujeres peronistas, cuya participación activa y compromiso social se convirtieron en el motor del nacimiento del nuevo espacio. Desde la agrupación señalaron que los pilares de la propuesta son la convicción, organización y esperanza, con la mirada puesta en construir “una Concordia más justa, ordenada y próspera”.

Acompañamiento al gobierno local

Las referentes del movimiento aclararon que la iniciativa surge desde la identidad peronista, manteniendo sus banderas históricas, pero con la convicción de que “la política exige grandeza, diálogo y la capacidad de trabajar junto a quienes buscan soluciones concretas para la ciudad”.

En ese sentido, expresaron su acompañamiento a la gestión de Francisco Azcué:

“Compartimos la decisión de apostar al desarrollo, al trabajo y al bienestar de cada vecino de Concordia”, indicaron en la gacetilla difundida a este medio.

El espacio es conducido por Ramón Maydana.

“Un movimiento para unir y sumar”

Desde “Peronistas con Azcue” remarcaron que su objetivo es convocar a más militantes, trabajadores y vecinos que prioricen la lealtad al pueblo por encima de las diferencias internas del peronismo. “Es un movimiento en construcción, que crecerá día a día con la participación de quienes quieran aportar su fuerza al proyecto”, señalaron.