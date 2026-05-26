Se lanzó la Juventud de «Compromiso por Concordia» con un fuerte debate sobre el empleo y el futuro de la ciudad

Segun supo 7Paginas, la convocatoria tuvo lugar en la sede partidaria de la Seccional Primera, ubicada en calle Catamarca 420. Del encuentro participaron jóvenes profesionales, trabajadores de diversos rubros y estudiantes, quienes compartieron sus visiones sobre las principales problemáticas que afectan a la localidad.

La mesa de debate estuvo respaldada por las máximas autoridades del partido a nivel local: el presidente de la fuerza, Cr. Álvaro E. Sierra, y la vicepresidenta, Lic. Silvia María H. Dri, quienes acompañaron a la militancia juvenil en esta jornada fundacional.

Los ejes de la agenda juvenil

Durante la jornada se puso de relieve la necesidad de que las nuevas generaciones asuman un rol protagónico en el diseño de políticas públicas que ofrezcan respuestas concretas a los desafíos actuales. Entre los temas prioritarios que marcaron el debate de las comisiones se destacaron:

Empleo joven: La necesidad de generar oportunidades de inserción laboral genuinas en la región.

Institucionalidad: El análisis sobre la falta de credibilidad que afecta a la política tradicional.

Seguridad urbana: La preocupación por los índices de inseguridad en los diferentes barrios.

Infraestructura: La falta de mantenimiento crónico de las calles y el estado de los espacios públicos.

Continuidad en los barrios y convocatoria abierta

Desde la organización expresaron su satisfacción por los resultados de esta primera convocatoria, definiéndola como «un espacio de diálogo, compromiso e ideas para seguir construyendo el futuro con más participación joven». Asimismo, adelantaron que este esquema de asambleas se replicará de manera itinerante en diferentes puntos de la ciudad para ampliar la representatividad geográfica de las propuestas.

Finalmente, el cuerpo de la Juventud de Compromiso por Concordia extendió una invitación formal a todos los jóvenes de la comunidad que deseen involucrarse en el espacio. Los interesados pueden coordinar su participación contactándose directamente a través de la cuenta oficial de Instagram del partido: @compromisoporconcordia