7PAGINAS

Viernes 10 de abril de 2026
Facebook Instagram
Menú

Se larga el torneo de MTB en el camping de Siatrasag

Este sábado se pondrá en marcha una nueva temporada del mountain bike en Concordia, con la disputa de la primera fecha organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB. La competencia se desarrollará desde las 15 horas en el camping de Siatrasag, ubicado en la zona del Lago de Salto Grande.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Con condiciones climáticas favorables, los ciclistas afrontarán un circuito exigente de 9.800 metros de extensión, diseñado con distintos desafíos técnicos que pondrán a prueba la resistencia y habilidad de los participantes.

Desde la organización se informó a 7Paginas, que las categorías Elite, Sub 23, Máster A, Máster B y Máster C deberán completar cuatro vueltas al trazado. En tanto, Máster D, Juveniles, Damas y Promocionales recorrerán tres giros, mientras que Máster E, Principiantes y Damas Promocionales realizarán dos vueltas. Por su parte, la categoría Menores completará un solo giro.

En cuanto al orden de largada, comenzarán las categorías Elite y Sub 23, seguidas por Máster A1 y A2, Máster B1 y B2, Máster C1 y C2, Promocionales, Máster D y Juveniles, luego Principiantes, Damas, Máster E y finalmente Menores.

Cabe destacar que el pasado jueves se realizó la entrega de kits para los corredores locales, mientras que este sábado, entre las 13:30 y las 14:30 horas, se completará la entrega para los bikers que lleguen desde otras localidades.

De esta manera, el certamen inicia una nueva temporada con grandes expectativas y una importante convocatoria de competidores, consolidando al circuito del lago como uno de los escenarios destacados para el ciclismo de montaña en la región.