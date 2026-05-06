Se le cayó la mentira a Camejo: fue imputado por lavado de activos y desvío de fondos del Sindicato de la Fruta

Lo que comenzó como una denuncia por irregularidades administrativas terminó de estallar este martes en los tribunales federales. Alcides Camejo, el otrora hombre fuerte del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF), quedó formalmente imputado por el delito de lavado de activos.

Aunque en los días previos Camejo intentó instalar a través de un programa periodístico radial (que se escucha en horas de la tarde) y un medio digital afines, que su situación judicial se limitaba a una supuesta deuda de 2 millones de pesos, el Acta de Declaración Indagatoria a la que tuvo acceso exclusivo 7Paginas desmorona su defensa. La Justicia lo acusa de liderar una estructura organizada para introducir fondos ilícitos en el circuito económico formal.

Una organización para el saqueo

Según el acta labrada por el Juzgado Federal a cargo de la Dra. Analía Ramponi, Camejo no actuaba solo. La imputación señala una labor conjunta y coordinada con Gerardo Adrián Monzón, Walter Rodrigo Monzón, Carlos Alberto Díaz y Luis Alberto Villalba.

La maniobra consistía en el desvío sistemático de recursos pertenecientes al Sindicato Obrero de la Fruta y a la obra social OSPAF. Aprovechando sus cargos jerárquicos —Camejo como Secretario General del gremio y presidente de la obra social—, habrían sustraído dinero de los trabajadores para fines personales y de su entorno familiar, conformando un patrimonio «significativo» que carece de toda justificación frente a sus ingresos lícitos declarados.

Lujos, viajes y ocho hectáreas

La investigación judicial detalla un abanico de maniobras utilizadas para «blanquear» el dinero sustraído:

Canalización bancaria: Movimientos millonarios de depósitos y cheques.

Simulación de negocios: Creación de operaciones jurídicas sin sustento económico real.

Bienes registrables: Adquisición y transferencia de vehículos de alta gama.

Dólares e inmuebles: Compra de moneda extranjera y la adquisición de un predio de aproximadamente ocho hectáreas.

Turismo de élite: Realización de múltiples viajes al exterior.

Estas acciones habrían tenido lugar desde enero de 2012, extendiéndose incluso hasta diciembre de 2021.

La evidencia: Un patrimonio injustificable

La situación financiera de Camejo es, para los investigadores, indefendible. Del análisis de sus cuentas bancarias surgen acreditaciones por transferencias y depósitos en efectivo que no coinciden con su perfil. Se detectaron extracciones masivas de dinero físico y transferencias directas a los otros imputados, lo que demuestra la vinculación y coordinación de la banda.

En el Banco Nación y el Banco Santander, por citar ejemplos, se registraron operaciones sospechosas concentradas en periodos específicos con montos de gran relevancia que el imputado no pudo explicar.

Calificación legal y futuro judicial

Asistido por su abogado, Javier Orduna, Camejo se presentó en el juzgado pero optó por el silencio, negándose a declarar. Sin embargo, la imputación ya es un hecho: la Justicia calificó provisoriamente su accionar bajo la infracción al Artículo 303 del Código Penal (Lavado de Activos). Cabe mencionar que el abogado querellante, que defiende en definitiva los intereses de los trabajadores de la fruta, es el Dr. Alejandro Jacobi.

Con las pruebas recolectadas, la situación del ex dirigente sindical es crítica. El «resarcimiento» que los trabajadores de la fruta esperaban por años de aportes desviados parece haber encontrado finalmente su cauce en la Justicia Federal, dejando atrás las versiones que el propio Camejo intentó difundir para ocultar la gravedad de su situación.

Redaccion de 7Paginas