Se licitó una importante obra hidráulica para mejorar el drenaje en la zona este de Concordia

La Municipalidad de Concordia llevó adelante este martes la apertura de ofertas de la licitación pública para la construcción de una importante obra hidráulica en la zona este de la ciudad.

El proyecto contempla la ejecución de una alcantarilla sobre calle 6 de Caballería, entre Monseñor D’Andrea y Rocamora, una intervención que busca mejorar el escurrimiento del agua y dar respuesta a los inconvenientes que se producen en el sector durante las jornadas de intensas precipitaciones.

La obra se encuentra enmarcada en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y cuenta con un presupuesto oficial de 97 millones de pesos, que serán financiados con recursos propios de la Municipalidad de Concordia.

Una obra clave para Parque Río Uruguay y El Arenal

La nueva infraestructura hidráulica será fundamental para captar importantes caudales de agua y favorecer su correcto escurrimiento en una zona que comprende sectores de los barrios Parque Río Uruguay y El Arenal.

En esos barrios ya se vienen realizando trabajos de entubamiento pluvial y construcción de cordón cuneta, destinados a mejorar el drenaje, ordenar la infraestructura barrial y brindar mejores condiciones a los vecinos.

La estructura existente en el sector resulta actualmente insuficiente, teniendo en cuenta que en ese punto confluyen importantes cantidades de agua provenientes de una amplia cuenca de aporte. Parte del caudal llega a través de canales excavados y otra parte mediante tramos de cañerías de hormigón armado.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia de la obra y sostuvo que permitirá atender una demanda histórica de los vecinos de la zona.

“Se trata de una obra muy importante para este sector del barrio Parque Río Uruguay y la zona conocida como El Arenal, porque viene a dar respuestas a una demanda que existía en el lugar, el cual cada vez que tenemos precipitaciones intensas se ve afectado por el agua”, expresó.

Azcué señaló además que la intervención forma parte de las inversiones previstas dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

“Todo esto es posible gracias a la fuerte inversión que llevamos adelante con el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. Seguimos invirtiendo en distintos barrios de la ciudad para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, afirmó.

El intendente también destacó la cantidad de empresas que participaron del proceso licitatorio a través del sistema digital GESCOM.

Se presentaron seis ofertas

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que la obra hidráulica complementará los trabajos que ya se ejecutan en ese sector de la ciudad.

“Esta obra hidráulica se suma a lo que ya se viene haciendo en ese sector como cordón cuneta y desagües pluviales. Por la topografía del lugar, con pendientes, se junta un caudal importante que trae serios inconvenientes al estado de la calle, por ello se busca que, una vez concluida, todo se descargue directamente en la alcantarilla”, detalló.

Al llamado a licitación se presentaron seis ofertas, correspondientes a las firmas:

Incar S.A.

Cyalco S.R.L.

Cocco Construcciones S.R.L.

Grinac Movimiento de Suelos S.R.L.

Construcciones de Ingeniería y Arquitectura Coinar S.R.L.

José Antonio Ava.

Tras la apertura de los sobres, continuará el proceso administrativo correspondiente para el análisis de las propuestas y la posterior adjudicación de la obra.

La intervención apunta a resolver uno de los principales problemas de escurrimiento que afecta a ese sector de Concordia y a mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura urbana ante eventos de lluvias intensas.