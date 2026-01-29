Se mantiene el calor en la región de Salto Grande, a cuanto llegara la máxima este jueves

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves se prevé una temperatura mínima de 24 grados y una máxima que alcanzará los 34 grados. Además, se espera un elevado porcentaje de humedad, cercano al 80%, lo que incrementará la sensación térmica y hará que el calor se sienta aún más agobiante.

En cuanto a las condiciones del tiempo, el cielo se presentará ligeramente nublado, con vientos del sector sur que soplarán a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora.

Desde los organismos de salud recomiendan extremar las medidas de prevención ante el calor, mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas