Se modifica el primer vencimiento del 6° anticipo de la TGI y tasa por servicios sanitarios

La medida se adopta como consecuencia de la declaración del viernes 10 de julio de 2026 como día no laborable con fines turísticos por parte del Gobierno Nacional, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar inconvenientes operativos para los vecinos.

De esta manera, los nuevos vencimientos serán los siguientes:

6° Anticipo Tasa General Inmobiliaria (TGI):

1° Vencimiento: 13 de julio de 2026.

2° Vencimiento: 27 de julio de 2026.

6° Anticipo Tasa por Servicios Sanitarios (TSS)

1° Vencimiento: 13 de julio de 2026.

2° Vencimiento: 27 de julio de 2026.

Desde la Dirección General de Rentas se recuerda que las boletas pueden abonarse a través de los distintos medios de pago habilitados, incluyendo canales digitales y presenciales.

Asimismo, se invita a los contribuyentes a aprovechar los beneficios por pago en término y a mantener regularizadas sus obligaciones tributarias, contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos que brinda el Municipio. Se recuerda que hasta el 31/07 se encuentra Plan Especial de Regularización condonando 100% de los intereses por pago contado.

Prensa municipal