Se oficializó la reducción del 20% en Ingresos Brutos para el sector turístico de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos promulgó el decreto que establece una reducción transitoria del 20% en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) para las actividades vinculadas al sector turístico.

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial Nº 28.407 y comenzó a regir este 1° de septiembre, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de reducir la carga tributaria, fomentar las inversiones y mejorar la competitividad de la actividad turística en la provincia.

La iniciativa forma parte del paquete de medidas de alivio anunciado por el Ejecutivo entrerriano para acompañar a uno de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y la generación de empleo.

¿Qué actividades están alcanzadas?

El beneficio contempla una amplia variedad de actividades que integran la cadena de valor turística provincial.

Entre ellas se encuentran:

Alojamiento y hospedaje: hoteles, hosterías, residenciales, alquileres temporarios y campings.

Gastronomía: restaurantes, cafés y bares.

Turismo y viajes: agencias de viajes mayoristas y minoristas, turismo aventura y servicios complementarios.

Eventos y reuniones: alquiler y explotación de inmuebles destinados a fiestas y convenciones, además de la organización de exposiciones comerciales y convenciones.

Cultura y entretenimiento: espectáculos artísticos, museos y servicios relacionados con la preservación de lugares y edificios históricos.

De acuerdo con el decreto, la reducción será de carácter general y transitorio, aplicándose exclusivamente sobre los ingresos provenientes de las actividades incluidas en el régimen.

Regirá durante los últimos cuatro meses del año

La normativa establece que el beneficio tendrá vigencia desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

La reducción alcanzará únicamente a los ingresos atribuibles a las actividades comprendidas en el decreto y que se devenguen durante ese período.

En los casos en los que un contribuyente desarrolle simultáneamente actividades alcanzadas y no alcanzadas por el beneficio, la reducción se aplicará únicamente sobre los ingresos correspondientes a los rubros turísticos incluidos.

Una medida para fortalecer al turismo entrerriano

En los fundamentos de la norma, el Gobierno provincial destaca el carácter estratégico de la actividad turística para Entre Ríos, debido a su capacidad para movilizar recursos, generar actividad económica, promover inversiones y crear puestos de trabajo.

La decisión toma como marco la Ley Provincial Nº 9946 de Turismo y el artículo 196° del Código Fiscal.

El Ejecutivo sostiene que el alivio impositivo busca acompañar al sector en un contexto económico complejo y contribuir a mejorar las condiciones para el desarrollo de inversiones y emprendimientos vinculados con el turismo.

ATER tendrá a su cargo la implementación

El decreto encomienda a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el dictado de las normas reglamentarias y los mecanismos de control necesarios para implementar el beneficio.

Asimismo, se estableció que la reducción no será acumulable con otras reducciones impositivas vigentes para la misma actividad.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca reducir durante los últimos cuatro meses de 2026 la presión tributaria sobre empresas y emprendimientos turísticos, con la expectativa de fortalecer la actividad, estimular la inversión y mejorar la competitividad de los destinos entrerrianos.