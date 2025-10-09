Se picó en Federación: Minino le apuntó a Carolina Gaillard — “Todos los que sacan los pies fuera del plato son traidores al Peronismo”

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio Uno Federación, Minino replicó: “Carolina Gaillard y todos los que juegan por afuera son traidores al peronismo, porque le están dando la posibilidad de un triunfo electoral a Milei en Entre Ríos”. Además, sostuvo que “los únicos opositores reales al gobierno nacional son los candidatos de la lista 501, Fuerza Entre Ríos”.

La dirigente peronista defendió la tarea militante en esta etapa electoral y describió el clima social con crudeza: “La gente está desilusionada, cansada y confundida. Muchos no saben qué se vota el 26 de octubre, otros directamente no quieren ir a votar porque sienten que nada cambia. Pero nosotros estamos recorriendo los barrios todos los días, explicando que lo que se juega ahora es el futuro del país y los derechos de los trabajadores”.

Minino criticó con fuerza las políticas del presidente Javier Milei, asegurando que “las medidas de ajuste afectan directamente a los sectores más vulnerables”. En ese sentido, enumeró los recortes en jubilaciones, salud pública y discapacidad, y cuestionó la paralización de la obra pública: “Hoy no hay viviendas, no hay rutas en condiciones, no hay mantenimiento escolar. El Estado dejó de estar presente en la vida cotidiana de la gente”.

Consultada sobre la interna peronista y las diferencias con Gaillard, la dirigente recordó que la actual diputada nacional “ha ocupado una banca gracias al justicialismo” y consideró “irresponsable” que hoy se presente como representante del “verdadero peronismo”.

“Ella salió del justicialismo, sacó los pies del plato. El verdadero peronismo está en Fuerza Entre Ríos, donde estamos la mayoría de los intendentes, dirigentes y militantes. Lo que hace Gaillard nos saca votos y beneficia a Milei, eso es clarísimo”, afirmó.

Minino destacó la figura del intendente Ricardo Bravo y del candidato a diputado nacional Guillermo Michel, a quien consideró “una figura nueva, preparada y comprometida con el pueblo entrerriano”. También valoró la candidatura de Adriana Mesa Torres, intendenta de Los Conquistadores, como representante de las mujeres del departamento Federación.

“En los barrios la gente nos recibe bien. Nos dicen que nos van a acompañar porque ven que somos los únicos que ponemos la cara y caminamos los barrios”, comentó.

Finalmente, Minino hizo un llamado a la unidad del peronismo entrerriano: “Tenemos que recomponer diferencias y trabajar juntos desde Fuerza Entre Ríos. La elección está polarizada entre La Libertad Avanza y nuestra fuerza. Los que voten por afuera, aunque digan ser peronistas, en realidad le están haciendo el juego a Milei”.