Se picó entre las mujeres peronistas: hubo reclamos por la falta de renovación y participación

Tal lo observado por 7Paginas, lo que había sido presentado como un Encuentro de Mujeres Peronistas por la Unidad terminó dejando expuestas diferencias dentro de la rama femenina del justicialismo de Concordia.

La reunión se realizó este viernes en la sede del Partido Justicialista, luego de que en los días previos algunas mujeres cuestionaran que la organización de la convocatoria estuviera concentrada en un sector de mujeres vinculadas a los históricos dirigentes locales.

Ante esos cuestionamientos, Claudia Villalba, Marcela Sbresso y Lia Solís habían señalado que, si bien no todas podían participar de la organización, la invitación estaba dirigida a todas las mujeres peronistas.

El encuentro finalmente se concretó y desde la organización difundieron un mensaje centrado en la necesidad de unidad, participación y construcción política.

“Nos une la convicción de que el peronismo también se construye desde nosotras, con participación, organización y compromiso”, expresaron, al tiempo que cuestionaron las políticas de los gobiernos de Javier Milei, Rogelio Frigerio y Francisco Azcué.

Después del encuentro aparecieron las críticas

Sin embargo, terminada la reunión, algunas de las participantes recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento con el desarrollo del encuentro y plantear cuestionamientos sobre los espacios de participación dentro del peronismo.

Una de ellas fue Noelia Alejandra, quien aseguró haber concurrido con “muchas expectativas”, pero sostuvo que se retiró “con una profunda desilusión” y afirmó que varias compañeras compartieron esa sensación.

“Si hablamos de un espacio colectivo, heterogéneo y de construcción política, no podemos seguir viendo siempre a las mismas personas ocupando los mismos lugares, sin dar espacio real a las nuevas generaciones”, planteó.

La dirigente remarcó que las jóvenes también tienen “conocimientos, formación, experiencias y nuevas miradas para aportar” y aclaró que el planteo no busca desplazar a quienes tienen trayectoria dentro del partido.

“Queremos ser escuchadas y tener participación real. Ayer, lamentablemente, unas pocas terminaron concentrando la palabra y las decisiones, mientras muchas quedamos relegadas”, cuestionó.

El reclamo por la renovación

La crítica puso sobre la mesa una discusión que atraviesa al peronismo local: la renovación de los espacios de conducción y la participación efectiva de las nuevas generaciones.

Noelia sostuvo que el peronismo necesita “renovación, apertura y autocrítica” y señaló que no alcanza solamente con convocar a las jóvenes, sino que también es necesario darles un lugar concreto en la construcción política.

“Esta crítica no nace del rechazo, sino del compromiso. Porque si queremos transformar la realidad, también tenemos que ser capaces de transformar nuestras propias prácticas”, concluyó.

Así, el encuentro que tenía como objetivo mostrar una imagen de unidad de las mujeres peronistas de Concordia terminó abriendo un debate interno sobre los liderazgos, la participación y el lugar que ocupan las nuevas generaciones dentro del PJ.

Redaccion de 7Paginas