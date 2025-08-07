Se presenta el Desafío 248: doble jornada de MTB y Fronterón en Puerto Yeruá

Dos competencias de jerarquía

Durante el encuentro se lanzarán oficialmente dos importantes competencias:

3ª Fecha del Circuito Amigos del MTB y 6ª del Campeonato Fronterón, que se disputarán en forma conjunta el domingo 24 de agosto en la localidad de Puerto Yeruá.

8ª edición del Desafío 248, que tendrá lugar durante el último fin de semana de noviembre, en las inmediaciones del Complejo Turístico KM 248.

Se espera una gran convocatoria, con la participación de más de 250 ciclistas de todo el país, además de representantes de Brasil y Uruguay, consolidando a estos eventos como citas ineludibles dentro del calendario deportivo regional.

Inscripciones abiertas

Los interesados en competir pueden inscribirse a través del sitio web www.encarrera.com.ar/fronteron, donde deberán especificar en qué competencia participarán. La organización recuerda que las inscripciones se encuentran habilitadas y que los cupos son limitados.

Remera oficial del evento

Como parte del Desafío 248, se anunció también la venta de la remera oficial de la competencia, que tendrá un valor de 25 mil pesos. Este precio promocional estará disponible hasta el viernes 8 de agosto al mediodía.

Para adquirirla, se debe reservar abonando el 50% del valor, ya sea por transferencia bancaria o en efectivo. Las reservas pueden realizarse contactando al número +54 9 345 4983697.

Desde la Asociación Amigos del MTB destacaron que estos eventos no solo promueven el deporte y el turismo, sino que también fomentan el espíritu de camaradería y el crecimiento del ciclismo en la región.

Con informacion de prensa Amigos del MTB

Redaccion de 7Paginas