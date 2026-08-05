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Miércoles 5 de agosto de 2026
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Se presenta la “maratón 75 aniversario” del Consejo profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos

Este jueves 6 de agosto se realizará el lanzamiento de la “Maratón 75 Aniversario” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. La presentación será desde las 19 horas y tendrá lugar en su sede de Concordia, ubicada en calle Pellegrini 879.
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Redacción 7Paginas

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Bajo la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB se darán todos los detalles de la prueba que tendrá dos distancias de recorrido, con 8 kilómetros competitivos y 4 kilómetros participativos. Cabe destacar que la competencia está programada para el domingo 27 de septiembre con horario de partida a las 9 de la mañana. Además, el punto de largada y llegada será en la misma delegación de calle Pellegrini 879.

Cabe destacar que las inscripciones ya están habilitadas a través del sitio: encarrera.com.ar/cpceer. El valor de las inscripciones tendrá un valor de 30 mil pesos (hasta el 26 de agosto) y de 35 mil pesos (pagando desde el 27 de agosto en adelante).

La Maratón 75° Aniversario promete reunir a atletas de Concordia, de distintos puntos de Entre Ríos y de la región, en una jornada donde el deporte será el gran protagonista.

En cuanto a las categorías de 8 kilómetros serán las siguientes. En Damas: De 15 a19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años y más de 70 años.

En Caballeros: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años y más de 70 años.

En 4 kilómetros habrá categoría única tanto en Damas, como en Caballeros. Mientras que en la categoría también habrá única.

En cuanto a la premiación será a los dos primeros en Damas y Caballeros en la Clasificación General. Del 1° al 5° puesto en categorías Especiales, Damas y Caballeros, solo en modalidad Competitiva. Habrá copas o placas alusivas a la competencia.

Vale destacar que los primeros 400 participantes que se inscriban tendrán la remera oficial de la prueba. Muy importante: el solo hecho de estar preinscripto no garantiza el cupo dentro de la prueba, la inscripción se concretará al abonar la misma.