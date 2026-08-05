Se presenta la “maratón 75 aniversario” del Consejo profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos

Bajo la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB se darán todos los detalles de la prueba que tendrá dos distancias de recorrido, con 8 kilómetros competitivos y 4 kilómetros participativos. Cabe destacar que la competencia está programada para el domingo 27 de septiembre con horario de partida a las 9 de la mañana. Además, el punto de largada y llegada será en la misma delegación de calle Pellegrini 879.

Cabe destacar que las inscripciones ya están habilitadas a través del sitio: encarrera.com.ar/cpceer. El valor de las inscripciones tendrá un valor de 30 mil pesos (hasta el 26 de agosto) y de 35 mil pesos (pagando desde el 27 de agosto en adelante).

La Maratón 75° Aniversario promete reunir a atletas de Concordia, de distintos puntos de Entre Ríos y de la región, en una jornada donde el deporte será el gran protagonista.

En cuanto a las categorías de 8 kilómetros serán las siguientes. En Damas: De 15 a19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años y más de 70 años.

En Caballeros: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años y más de 70 años.

En 4 kilómetros habrá categoría única tanto en Damas, como en Caballeros. Mientras que en la categoría también habrá única.

En cuanto a la premiación será a los dos primeros en Damas y Caballeros en la Clasificación General. Del 1° al 5° puesto en categorías Especiales, Damas y Caballeros, solo en modalidad Competitiva. Habrá copas o placas alusivas a la competencia.

Vale destacar que los primeros 400 participantes que se inscriban tendrán la remera oficial de la prueba. Muy importante: el solo hecho de estar preinscripto no garantiza el cupo dentro de la prueba, la inscripción se concretará al abonar la misma.