Se presentará en Federación la línea aérea que operará en el aeropuerto de Concordia

El evento se realizará el jueves 9 de octubre a las 19 horas, en las instalaciones del Centro de Comercio, ubicadas en Avenida 25 de Marzo 841, esquina San Martín,

Desde la institución organizadora destacaron la relevancia regional que implica la puesta en funcionamiento de vuelos regulares en el aeropuerto concordiense, especialmente para Federación, una ciudad con fuerte perfil turístico y que se encuentra a menos de 60 kilómetros de Concordia.

“Contar con una conexión aérea directa a Buenos Aires es un paso clave para fortalecer la actividad económica y turística del norte entrerriano”, señaló a 7Paginas el presidente del Centro de industria y Comercio Néstor Romero.

En la presentación estarán presentes representantes de Humming Airways, quienes brindarán detalles sobre los servicios, frecuencias y beneficios que traerá esta nueva conectividad aérea para la comunidad y el sector productivo.

Cabe destacar que desde distintos sectores, han formulado que la llegada de Humming Airways al aeropuerto de Concordia es vista como un avance estratégico que potenciará el desarrollo de toda la región de Salto Grande, facilitando el arribo de visitantes, inversores y operadores turísticos.