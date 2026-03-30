Se presentó el «Desafío Cuatro Pueblos»: Federación abrirá el calendario de Cross Aventura en mayo

La Dirección de Deportes de Federación fue sede de la presentación oficial del “Desafío Cuatro Pueblos”, una propuesta que el año pasado superó todas las expectativas y que regresa con circuitos renovados, emprendedores locales y una logística coordinada entre cuatro municipios del departamento.

Del lanzamiento participaron los responsables de las áreas deportivas de las localidades involucradas: César García (Federación), José L. Rodríguez (Los Charrúas), Marcelo Godoy (La Criolla) y Alejandro Ortiz (Colonia Ayuí).Un éxito que busca superarse

En diálogo con 7Paginas, el director de Deportes de Federación, César García, destacó el entusiasmo por esta nueva edición: “El año pasado fue un éxito y este año nos toca a nosotros abrir la prueba en el mes de mayo. Estamos organizando todo con los demás municipios para que sea incluso mejor, corrigiendo detalles y poniendo lo mejor de cada uno para que sea una fiesta”.

La primera fecha tendrá como escenario natural la emblemática Reserva Chaviyú, un lugar que García calificó como «preferido» por los atletas. “Mucha gente y familiares de deportistas no conocían la reserva y quedaron encantados. Nos llena de orgullo volver a realizar la largada en ese lugar, porque el éxito de la primera fecha marca el ritmo de todo el campeonato”, explicó.

El Calendario del Desafío

La competencia de Cross Aventura contará con distancias de 5 y 10 kilómetros, adaptándose tanto a corredores experimentados como a quienes recién se inician en la disciplina.

Las fechas confirmadas son:

24 de mayo Federación Apertura (Reserva Chaviyú)

14 de junio Los Charrúas Segunda fecha

16 de agosto Colonia Ayuí Tercera fecha

13 de septiembre La Criolla Gran Final

Novedades y Proyectos

Además del Cross Aventura, García adelantó que desde Federación se está trabajando en ampliar la oferta deportiva para el departamento. “Estamos viendo la posibilidad de sumar este año una o dos fechas de Duatlón a nivel local y departamental.

Es un pedido que nos vienen haciendo los atletas de la zona y queremos darles esa respuesta”, señaló.

Como es habitual en este desafío, cada jornada contará con una excelente premiación y el acompañamiento del patio de emprendedores, transformando cada carrera en un evento social y económico para las localidades anfitrionas.