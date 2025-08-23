Se presentó el evento “sabores de Concordia y la región”

Se trata de la antesala de lo que será el Evento Gastronómico “Sabores de Concordia y la Región”, que se realizará durante el fin de semana largo de noviembre, en el Parque Central “Viñedos Moulins” de la ciudad de Concordia, en una experiencia gastronómica que celebrará a través de los sabores, la creatividad y la tradición local y regional.

Este jueves, en la sede de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia junto al Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) realizaron la presentación oficial del evento “Sabores de Concordia y la Región”, una propuesta que reúne gastronomía, música y tradición en un encuentro único.

Estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Federico Schattenhofer; la directora de Coordinación General del Turismo de la Municipalidad de Concordia, Mariana Chiarello; el director del Centro de Convenciones Concordia, Marcelo Spomer; el vicepresidente de FEHGRA, Claudio Aguilar; la directora general de FEHGRA, Celeste Ruedas; el coordinador de la Región NEA de FEHGRA, Leandro Lapiduz; representantes del enoturismo de la región de Salto Grande, medios nacionales y generadores de contenidos en redes sociales.

Cabe mencionar que este espacio, con su excelente infraestructura y en plena sintonía con las nuevas tendencias gastronómicas a nivel nacional e internacional, fue brindado por FEHGRA en el marco del trabajo de colaboración que se viene llevando adelante junto a la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el EMCONTUR. A través de estas acciones, Concordia reafirma su compromiso de posicionarse como un destino turístico de calidad, con propuestas auténticas para disfrutar durante todo el año.

ANTESALA DEL EVENTO GASTRONÓMICO

Durante la jornada de presentación se compartieron propuestas de cocina, pastelería y coctelería, acompañadas por la música en vivo del dúo litoraleño integrado por Matías Rojas y Enzo De Martini.

El recorrido comenzó con el chef Mauricio Goñe, quién presentó su plato “Oasis de El Principito”, inspirado en el río y la esencia natural de la región. Luego, el maestro pastelero Maximiliano Ceballos deleitó con el “Postre Concordia”, a través de sabores y técnicas que conjugan tradición y vanguardia. La tarde culminó con la coctelería en manos del bartender Sergio Rodríguez, quien presentó su cóctel de autor “El Principito”, con el espíritu de la innovación y la frescura local.