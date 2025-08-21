7PAGINAS

Jueves 21 de agosto de 2025
Se presentó en Buenos Aires la primera edición de “Concordia Produce”

La Municipalidad de Concordia realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires la presentación oficial de “Concordia Produce”, la primera exposición multisectorial de la región, que se desarrollará los días 17 y 18 de octubre en el Parque Central Viñedos Moulins y el Centro de Convenciones de Concordia.
El evento reunirá a más de 200 expositores de los sectores productivos, industriales, comerciales e institucionales, ofreciendo un espacio único para la promoción de la producción local y regional. Además, se llevará a cabo una ronda de negocios destinada a vincular empresarios y emprendedores, y un ciclo de conferencias académicas coordinado junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, la muestra cuenta con el acompañamiento de instituciones académicas, del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, y con el respaldo de CAME, FEDER, CFI, INTA, INTI y la Secretaría de Industria, Comercio y Hacienda de Entre Ríos.

Durante la presentación, el representante del Gobierno de Entre Ríos en CABA, José Moulia, subrayó la importancia de “apoyar a los municipios que apuestan a fortalecer su perfil productivo y a proyectarse como polos de desarrollo regional”.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Ing. Federico Schattenhofer, afirmó: “Concordia Produce es el resultado de un trabajo colaborativo que reúne al sector público, privado y académico con un objetivo común: impulsar la innovación, el empleo y el crecimiento de nuestra ciudad y su región de influencia”.

También participaron la vocal del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Natalia Soledad Tuppone, y la Dra. Hilda Rousserie, representante del comité académico integrado por la UNER y la UTN, quienes coincidieron en destacar el valor de esta iniciativa como plataforma de vinculación y generación de conocimiento.

La Municipalidad de Concordia invitó a toda la comunidad productiva, empresarial y académica a formar parte de esta primera edición de “Concordia Produce”, un evento diseñado para potenciar la identidad productiva de la región y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.