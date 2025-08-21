Se presentó en Buenos Aires la primera edición de “Concordia Produce”

El evento reunirá a más de 200 expositores de los sectores productivos, industriales, comerciales e institucionales, ofreciendo un espacio único para la promoción de la producción local y regional. Además, se llevará a cabo una ronda de negocios destinada a vincular empresarios y emprendedores, y un ciclo de conferencias académicas coordinado junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, la muestra cuenta con el acompañamiento de instituciones académicas, del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, y con el respaldo de CAME, FEDER, CFI, INTA, INTI y la Secretaría de Industria, Comercio y Hacienda de Entre Ríos.

Durante la presentación, el representante del Gobierno de Entre Ríos en CABA, José Moulia, subrayó la importancia de “apoyar a los municipios que apuestan a fortalecer su perfil productivo y a proyectarse como polos de desarrollo regional”.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Ing. Federico Schattenhofer, afirmó: “Concordia Produce es el resultado de un trabajo colaborativo que reúne al sector público, privado y académico con un objetivo común: impulsar la innovación, el empleo y el crecimiento de nuestra ciudad y su región de influencia”.

También participaron la vocal del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Natalia Soledad Tuppone, y la Dra. Hilda Rousserie, representante del comité académico integrado por la UNER y la UTN, quienes coincidieron en destacar el valor de esta iniciativa como plataforma de vinculación y generación de conocimiento.

La Municipalidad de Concordia invitó a toda la comunidad productiva, empresarial y académica a formar parte de esta primera edición de “Concordia Produce”, un evento diseñado para potenciar la identidad productiva de la región y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.