Se presentó la segunda edición de la expo mulstisectorial “Concordia produce”

La Expo Multisectorial tendrá lugar del 23 al 25 de octubre de 2026, en el Parque Central “Viñedos Moulins”, con Ronda de Negocios, la Expo Empleo organizada con el Gobierno de Entre Ríos, conferencias, stands de exposición de empresas e instituciones, patio gastronómico y un cierre cultural, entre otras actividades.

“Me entusiasma mucho ver las universidades, las instituciones, el municipio, el gobierno provincial, compartiendo un mismo espacio de trabajo. Esto es lo que necesitamos para generar las condiciones que permitan el crecimiento y desarrollo del sector productivo” remarcó Azcué.

Además el intendente de Concordia subrayó la importancia de lo que paralelamente será la Ronda de Negocios, recordando que durante el 2025 “fueron exitosas ya que hubo encuentros que permitieron alcanzar el objetivo que es que se generen negocios entre los participantes. Estamos con muchas expectativas para este año e invito a todos los sectores a que se sumen y sean parte de este espacio”.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, repasó los aspectos sobresalientes de Concordia Produce 2026 y destacó que se trata de un “escenario donde la producción, la innovación y el comercio se unen para mostrar nuestro potencial. La idea es que este espacio no sea un espacio netamente municipal. Queremos que el privado, el sector productivo en general, se apropien de este evento”.

Para hacerlo realidad “necesitamos que se integren, los queremos escuchar, los espacios están disponibles. Es un espacio de integración diseñado para consolidar el crecimiento económico y presentar nuevas oportunidades hacia el futuro. Queremos darle mayor visibilidad al sector privado”.

CONEXIONES REALES

“Concordia Produce” será una herramienta para establecer vínculos y “generar conexiones reales entre empresas, universidades y el sector público” y la Ronda de Negocios “es un espacio preparado para ello. Desde nuestra parte nos encargamos de generar ese ecosistema para que se aproveche al máximo ese espacio. Quienes tienen experiencia en rondas de negocios en distintos lugares del mundo, aseguran que esto funciona muy bien porque hay una conexión cara a cara con la persona. Y esto es muy difícil de reemplazar con la virtualidad o con un llamado telefónico. Es muy exitoso y genera un vínculo muy particular” concluyó Arístide.

Durante la primera edición de la Ronda de Negocios, en 2025 participaron 98 empresas, hubo más de mil entrevistas y se cerró el 25% de los negocios. Hubo 40 mesas con una duración de 5 horas.

PREDIO DE EXPOSICIONES Y AGENDA

El predio de Exposiciones contará con tres sectores: Sector A, al aire libre. Sector B, con stands interiores bajo carpa y Sector C para instituciones, además de un patio para gastronomía y servicios.

Durante la primera jornada, el Gobierno de Entre Ríos realizará la Expo Empleo. Durante la tarde, comenzará el ciclo de conferencias y a las 18 horas del 23 de octubre, será la inauguración oficial.

El sábado continúa el ciclo de conferencias por la mañana y la Expo Productiva por la tarde, a partir de las 18 horas. El domingo, Expo Productiva y cierre con un espectáculo musical.

Por último, desde la organización se reiteró la convocatoria “a todos los sectores que impulsan la economía local y regional: empresas, industria, comercio y servicios, universidades, centros de innovación. Y las pymes que son emprendedores y productoras regionales para mostrar lo que producimos y conectar lo que somos, que es el lema de esta edición de Concordia Produce”.