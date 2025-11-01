Se presentó oficialmente la 32ª Fiesta Provincial del Inmigrante en CODESAL

Desde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se acompaña y promueve esta fiesta que año a año pone en valor la diversidad cultural y las raíces que forman parte de la identidad de Concordia.

A lo largo de la conferencia se brindaron detalles de la próxima edición de la fiesta, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, con espectáculos, propuestas gastronómicas y el tradicional desfile de colectividades.

La jornada contó además con la presentación de un baile tradicional argentino, que dio un marco especial al encuentro y anticipó el espíritu festivo que caracteriza a esta celebración. El evento culminó con un cálido momento de camaradería, donde los presentes compartieron comidas típicas de distintas colectividades, fortaleciendo lazos y reafirmando el valor de la diversidad cultural.

Durante el encuentro, Eduardo Cristina expresó: “No podemos negarnos a la colaboración totalmente desinteresada cuando encontramos a gente como Yamile y muchas otras personas que trabajan con pasión y amor para seguir teniendo un poquito de su cultura en nuestra ciudad y enriquecerla aún más. Desde CODESAL y el Gobierno de la Provincia estamos muy honrados de poder estar un año más con ustedes, simplemente apoyar, estar presentes y valorar lo que tenemos, que no es poca cosa. No es una simple fiesta, sino que es cultura, arte y tradición, que nos representa a todos”.

El encuentro contó con la presencia de Yamile Latour, presidenta de Inmigrantes Unidos; Magdalena Reta de Urquiza, viceintendente de Concordia; Eduardo Cristina, presidente de CODESAL; Daniel Bogado, director de Cultura; y Laureano Schvartzman Lugrin, presidente del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

También participaron integrantes de las distintas colectividades, las actuales representantes del Reinado Provincial, las postulantes a Reina Provincial y sus familias, quienes acompañaron una jornada marcada por la emoción y el espíritu festivo.