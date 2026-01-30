Se prorrogó la licitación para el servicio de limpieza y mantenimiento del Aeropuerto de Concordia

Según se indicó a 7Paginas, la medida responde al interés generado por la convocatoria y tiene como objetivo otorgar mayor plazo a los oferentes para la presentación de la documentación requerida. En este sentido, la nueva fecha límite para la presentación de propuestas fue fijada para el próximo 18 de febrero.

El servicio a contratar deberá garantizar altos estándares de calidad, e incluye tareas de limpieza integral del área, corte de césped y remoción de malezas, abarcando una superficie aproximada de 65 hectáreas dentro del predio aeroportuario.

Desde el E.D.A.A.C. remarcaron que resulta fundamental que la empresa o proveedor seleccionado cuente con experiencia comprobable y capacidad técnica, a fin de asegurar una correcta prestación del servicio y el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.

Aquellos interesados en participar de la licitación y que deseen visitar el predio, deberán solicitar turno previamente a través del correo electrónico ente@aeropuertoconcordia.gob.ar, adjuntando copia del DNI. Las visitas se realizarán de lunes a viernes, en el horario de 7 a 10 horas.

En cuanto al retiro del pliego, el mismo podrá efectuarse en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, ubicada en Mitre Nº 76, Planta Baja, en días hábiles de 7 a 13 horas. Para mayor información, los interesados deberán dirigirse mediante nota a dicha dependencia o comunicarse al teléfono 429-1300, internos 162 y 163, o vía correo electrónico a proveedores@concordia.gob.ar