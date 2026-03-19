Se pusieron en marcha los talleres educativos y culturales en distintos barrios de Concordia

Con una amplia variedad de opciones, los talleres se desarrollan en espacios comunitarios, SUM, bibliotecas y centros culturales, acercando oportunidades de formación tanto en disciplinas artísticas como en oficios. Entre las propuestas culturales se destacan talleres de guitarra, folklore, canto y coro, ritmos, arte, maquillaje social, lectura infantil, modelados en arcilla, muñequería y propuestas recreativas, entre otras.
Por su parte, los talleres educativos incluyen capacitaciones en electricidad, plomería, costura, tejido, peluquería, panadería, talabartería, cuidado personal, así como también espacios orientados al desarrollo emprendedor y propuestas vinculadas a la gastronomía y los servicios.
Estas iniciativas se desarrollan en numerosos barrios de la ciudad, consolidando una política pública que acerca la educación y la cultura a cada rincón, generando espacios de encuentro, formación y participación para vecinos de todas las edades.
En cuanto a la modalidad de participación, se informó que no se requiere inscripción previa: quienes deseen sumarse solo deben acercarse directamente al lugar, día y horario del taller de su interés, tal como figura en el cronograma, pudiendo comenzar de manera inmediata.
A continuación, se detalla el listado completo de talleres con sus respectivos días, horarios y lugares de cursado.
Ante dudas o consultas, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Educación, en Avellaneda 26, o a las oficinas de la Dirección de Cultura, en Urquiza 638.
TALLERES CULTURALES
Barrio La Bianca
* Taller de Guitarra
Lunes 18:00 a 19:30 hs | Miércoles 17:00 a 18:30 hs
Salón Colores Satelitales (Antártida Argentina y San Juan)
* Taller de Lectura Infantil y Modelado de Arcilla
Lunes 14:00 a 17:00 hs
Biblioteca “La Gaceta” (Antártida Argentina y San Juan)
Barrio Villa Adela
* Taller de Folklore
Jueves 17:30 a 20:00 hs
Salón Comunitario (Idelfonso Cuadrado y Colectora Virgen del Carmen)
Barrio 6 de Febrero
* Taller de Canto y Coro
Miércoles y Viernes 18:00 a 19:30 hs
SUM 6 de Febrero (Rawson e Islas Malvinas y Tierra del Fuego)
Barrio Gerardo Yoya
* Taller de Ritmos
Martes y Jueves 15:30 a 17:00 hs
SUM Gerardo Yoya Sur (Guarumba entre Gualeguay y Villaguay)
Barrio Almirante Brown
* Taller de Folklore
Martes y Jueves 18:00 a 19:00 hs
SUM Almirante Brown (J.J. Paso 258)
Barrio Villa Jardín
* Taller de Muñequería Soft
Miércoles 14:30 a 17:30 hs
SUM Villa Jardín (La Pampa y Los Pensamientos)
Barrio El Silencio
* Taller de Folklore
Martes 17:00 a 18:30 hs | Viernes 19:00 a 20:30 hs
Merendero (Nora Quintana s/n)
Barrio Sarmiento
* Taller de Maquillaje Social (desde 16 años)
Miércoles 14:00 a 17:00 hs
Casa del Bicentenario (Moulins 1779 y Maestra López)
Barrio San Miguel II
* Taller de Folklore
Martes y Viernes 18:30 a 20:00 hs
SUM “Los Gurises” (Moulins 1740)
Barrio María Goretti
* Taller de Arte
Miércoles 10:00 a 13:00 hs
SUM Hospital Heras (Urquiza 135)
Barrio Vías Kilómetro 6
* Taller de Gimnasia Postural y Localizada
Miércoles y Jueves 14:30 a 16:00 hs
SUM Salto Chico (Cartero Bruno Ramírez e Hipólito Yrigoyen)
Barrio Pancho Ramírez
* Taller de Muñequería Soft
Miércoles 9:00 a 12:00 hs
SUM Pancho Ramírez (2 de Abril y Dr. Aldá)
Barrio Victorino Simón
* Taller “Tejiendo Lazos” (alfombras con telas recicladas)
Lunes 9:00 a 11:00 hs | Martes 10:00 a 11:00 hs
Parroquia San Pedro Apóstol (11 de Noviembre y Próspero Bovino)
TALLERES EDUCATIVOS
Barrio Tavella Norte
* Taller de Electricidad
Miércoles 14:30 a 17:30 hs
Padre Capuchino y La Vía
Barrio Villa Zorraquín
* Taller de Electricidad
Lunes 17:30 a 19:30 hs
Nuestra Señora del Luján 196
* Taller de Bordado
Sábado 14:00 a 17:00 hs
Salón de Agua Potable (Humberto Primero 4793)
Barrio Los Principitos
* Taller de Plomería
Miércoles 17:30 a 19:30 hs
P.A. de Sarmiento y España
Barrio Centro
* Taller de Tejido
Jueves 14:30 a 17:30 hs
* Taller de Modelo de Negocios, Imagen Corporativa y Marketing
Martes 18:00 a 20:00 hs
* Taller de Lectura Creativa
Viernes 14:00 a 15:30 hs
Todos en Avellaneda 26
Barrio Universidad
* Taller de Tejido
Miércoles 14:00 a 17:00 hs
Perú y J.J. Solá
Barrio San Miguel I
* Taller de Costura
Miércoles 9:30 a 12:00 hs
República del Paraguay y Mendiburu
Barrio Sarmiento
* Taller de Costura
Martes 14:00 a 17:00 hs
Casa del Bicentenario (Moulins 1900)
Barrio Tiro Federal
* Taller de Costura
Martes 14:00 a 17:00 hs
APPIMA (Chacabuco Oeste 35)
Barrio Centenario
* Taller de Velas, Sahumerios y Jabones
Lunes 14:00 a 17:00 hs
Diamante y Dr. Florenza
Barrio Carretera La Cruz
* Taller de Peluquería
Martes 14:00 a 17:00 hs
NIDO (Carretera La Cruz y Cda. 66)
Barrio San Juan
* Taller de Peluquería
Miércoles 9:00 a 12:00 hs
Villaguay y Dr. Abdala
Barrio Gerardo Yoya Norte
* Taller de Talabartería y Zapatería
Lunes 14:00 a 17:00 hs
Gerardo Yoya y Gualeguay
Barrio San Jorge
* Taller de Peluquería
Martes 8:00 a 11:00 hs
Antonio Báez y Dr. Sauré
Barrio Fátima II
* Taller de Peluquería
Martes 9:00 a 12:00 hs
- Peñaloza y Córdoba
Barrio Pompeya Sur
* Taller de Panadería
Martes 14:00 a 17:00 hs
San Martín y Gualeguay
Barrio Constitución
* Taller de Panadería
Jueves 13:00 a 15:00 hs
Asociación Civil San Martín (Dr. Sauré y Ejército Argentino)
Barrio Mons. Rösch
* Taller de Panadería
Miércoles 15:00 a 18:00 hs
Concejal Veiga 1976
Barrio San Miguel II
* Taller de Panadería
Miércoles 14:00 a 17:00 hs
Báez y Dr. Florenza
Barrio Isthilart
* Taller de Panadería
Martes 14:00 a 17:00 hs
Salón Macho Merlo (Balcarce y pasaje público)
Barrio Victorino Simón
* Taller de Cuidado de Uñas y Pies
Miércoles 14:00 a 17:00 hs
Laprida 2517
Barrio 25 de Mayo (Red Nebel)
* Taller de Mozo
Viernes 14:00 a 15:30 hs
Centro Cultural “Leonardo Favio” (Misiones y Asunción)
Barrio Lavardén
* Taller de Mozo
Miércoles 14:00 a 15:30 hs
Concejal Veiga y De Los Viñedos
Barrio La Bianca
* Taller de Modelo de Negocios, Imagen Corporativa y Marketing
Jueves 18:00 a 20:00 hs
Salón Iglesia Fátima (Antártida Argentina 46)
Barrio Almirante Brown
* Taller Aula Creativa: Creación de Instrumentos Musicales y Percusión
Jueves 10:00 a 13:00 hs
Salón Municipal (J.J. Paso 258)