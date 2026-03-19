Se pusieron en marcha los talleres educativos y culturales en distintos barrios de Concordia

Con una amplia variedad de opciones, los talleres se desarrollan en espacios comunitarios, SUM, bibliotecas y centros culturales, acercando oportunidades de formación tanto en disciplinas artísticas como en oficios. Entre las propuestas culturales se destacan talleres de guitarra, folklore, canto y coro, ritmos, arte, maquillaje social, lectura infantil, modelados en arcilla, muñequería y propuestas recreativas, entre otras.

Por su parte, los talleres educativos incluyen capacitaciones en electricidad, plomería, costura, tejido, peluquería, panadería, talabartería, cuidado personal, así como también espacios orientados al desarrollo emprendedor y propuestas vinculadas a la gastronomía y los servicios.

Estas iniciativas se desarrollan en numerosos barrios de la ciudad, consolidando una política pública que acerca la educación y la cultura a cada rincón, generando espacios de encuentro, formación y participación para vecinos de todas las edades.

En cuanto a la modalidad de participación, se informó que no se requiere inscripción previa: quienes deseen sumarse solo deben acercarse directamente al lugar, día y horario del taller de su interés, tal como figura en el cronograma, pudiendo comenzar de manera inmediata.

A continuación, se detalla el listado completo de talleres con sus respectivos días, horarios y lugares de cursado.

Ante dudas o consultas, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Educación, en Avellaneda 26, o a las oficinas de la Dirección de Cultura, en Urquiza 638.

TALLERES CULTURALES

Barrio La Bianca

* Taller de Guitarra

Lunes 18:00 a 19:30 hs | Miércoles 17:00 a 18:30 hs

Salón Colores Satelitales (Antártida Argentina y San Juan)

* Taller de Lectura Infantil y Modelado de Arcilla

Lunes 14:00 a 17:00 hs

Biblioteca “La Gaceta” (Antártida Argentina y San Juan)

Barrio Villa Adela

* Taller de Folklore

Jueves 17:30 a 20:00 hs

Salón Comunitario (Idelfonso Cuadrado y Colectora Virgen del Carmen)

Barrio 6 de Febrero

* Taller de Canto y Coro

Miércoles y Viernes 18:00 a 19:30 hs

SUM 6 de Febrero (Rawson e Islas Malvinas y Tierra del Fuego)

Barrio Gerardo Yoya

* Taller de Ritmos

Martes y Jueves 15:30 a 17:00 hs

SUM Gerardo Yoya Sur (Guarumba entre Gualeguay y Villaguay)

Barrio Almirante Brown

* Taller de Folklore

Martes y Jueves 18:00 a 19:00 hs

SUM Almirante Brown (J.J. Paso 258)

Barrio Villa Jardín

* Taller de Muñequería Soft

Miércoles 14:30 a 17:30 hs

SUM Villa Jardín (La Pampa y Los Pensamientos)

Barrio El Silencio

* Taller de Folklore

Martes 17:00 a 18:30 hs | Viernes 19:00 a 20:30 hs

Merendero (Nora Quintana s/n)

Barrio Sarmiento

* Taller de Maquillaje Social (desde 16 años)

Miércoles 14:00 a 17:00 hs

Casa del Bicentenario (Moulins 1779 y Maestra López)

Barrio San Miguel II

* Taller de Folklore

Martes y Viernes 18:30 a 20:00 hs

SUM “Los Gurises” (Moulins 1740)

Barrio María Goretti

* Taller de Arte

Miércoles 10:00 a 13:00 hs

SUM Hospital Heras (Urquiza 135)

Barrio Vías Kilómetro 6

* Taller de Gimnasia Postural y Localizada

Miércoles y Jueves 14:30 a 16:00 hs

SUM Salto Chico (Cartero Bruno Ramírez e Hipólito Yrigoyen)

Barrio Pancho Ramírez

* Taller de Muñequería Soft

Miércoles 9:00 a 12:00 hs

SUM Pancho Ramírez (2 de Abril y Dr. Aldá)

Barrio Victorino Simón

* Taller “Tejiendo Lazos” (alfombras con telas recicladas)

Lunes 9:00 a 11:00 hs | Martes 10:00 a 11:00 hs

Parroquia San Pedro Apóstol (11 de Noviembre y Próspero Bovino)

TALLERES EDUCATIVOS

Barrio Tavella Norte

* Taller de Electricidad

Miércoles 14:30 a 17:30 hs

Padre Capuchino y La Vía

Barrio Villa Zorraquín

* Taller de Electricidad

Lunes 17:30 a 19:30 hs

Nuestra Señora del Luján 196

* Taller de Bordado

Sábado 14:00 a 17:00 hs

Salón de Agua Potable (Humberto Primero 4793)

Barrio Los Principitos

* Taller de Plomería

Miércoles 17:30 a 19:30 hs

P.A. de Sarmiento y España

Barrio Centro

* Taller de Tejido

Jueves 14:30 a 17:30 hs

* Taller de Modelo de Negocios, Imagen Corporativa y Marketing

Martes 18:00 a 20:00 hs

* Taller de Lectura Creativa

Viernes 14:00 a 15:30 hs

Todos en Avellaneda 26

Barrio Universidad

* Taller de Tejido

Miércoles 14:00 a 17:00 hs

Perú y J.J. Solá

Barrio San Miguel I

* Taller de Costura

Miércoles 9:30 a 12:00 hs

República del Paraguay y Mendiburu

Barrio Sarmiento

* Taller de Costura

Martes 14:00 a 17:00 hs

Casa del Bicentenario (Moulins 1900)

Barrio Tiro Federal

* Taller de Costura

Martes 14:00 a 17:00 hs

APPIMA (Chacabuco Oeste 35)

Barrio Centenario

* Taller de Velas, Sahumerios y Jabones

Lunes 14:00 a 17:00 hs

Diamante y Dr. Florenza

Barrio Carretera La Cruz

* Taller de Peluquería

Martes 14:00 a 17:00 hs

NIDO (Carretera La Cruz y Cda. 66)

Barrio San Juan

* Taller de Peluquería

Miércoles 9:00 a 12:00 hs

Villaguay y Dr. Abdala

Barrio Gerardo Yoya Norte

* Taller de Talabartería y Zapatería

Lunes 14:00 a 17:00 hs

Gerardo Yoya y Gualeguay

Barrio San Jorge

* Taller de Peluquería

Martes 8:00 a 11:00 hs

Antonio Báez y Dr. Sauré

Barrio Fátima II

* Taller de Peluquería

Martes 9:00 a 12:00 hs

Peñaloza y Córdoba

Barrio Pompeya Sur

* Taller de Panadería

Martes 14:00 a 17:00 hs

San Martín y Gualeguay

Barrio Constitución

* Taller de Panadería

Jueves 13:00 a 15:00 hs

Asociación Civil San Martín (Dr. Sauré y Ejército Argentino)

Barrio Mons. Rösch

* Taller de Panadería

Miércoles 15:00 a 18:00 hs

Concejal Veiga 1976

Barrio San Miguel II

* Taller de Panadería

Miércoles 14:00 a 17:00 hs

Báez y Dr. Florenza

Barrio Isthilart

* Taller de Panadería

Martes 14:00 a 17:00 hs

Salón Macho Merlo (Balcarce y pasaje público)

Barrio Victorino Simón

* Taller de Cuidado de Uñas y Pies

Miércoles 14:00 a 17:00 hs

Laprida 2517

Barrio 25 de Mayo (Red Nebel)

* Taller de Mozo

Viernes 14:00 a 15:30 hs

Centro Cultural “Leonardo Favio” (Misiones y Asunción)

Barrio Lavardén

* Taller de Mozo

Miércoles 14:00 a 15:30 hs

Concejal Veiga y De Los Viñedos

Barrio La Bianca

* Taller de Modelo de Negocios, Imagen Corporativa y Marketing

Jueves 18:00 a 20:00 hs

Salón Iglesia Fátima (Antártida Argentina 46)

Barrio Almirante Brown

* Taller Aula Creativa: Creación de Instrumentos Musicales y Percusión

Jueves 10:00 a 13:00 hs

Salón Municipal (J.J. Paso 258)