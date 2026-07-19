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Domingo 19 de julio de 2026
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Se puso en funcionamiento la cooperativa de agua de Osvaldo Magnasco

En un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), esta mañana de domingo se logró restablecer el funcionamiento de la Cooperativa de Agua de Osvaldo Magnasco.
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Redacción 7Paginas

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Se conecto al tablero principal del sistema de bombeo, con sus protecciones correspondientes, a un grupo electrógeno de 50KW aportado por CTM.

De esta forma y mientras continúan los trabajos para restablecer el sistema de energía eléctrica, los vecinos del lugar podrán contar en las próximas horas con el servicio de agua potable normalizado.

Por otro lado, también de manera coordinada y con la colaboración de CTM, se procedió a la quita de un árbol de gran porte que cayó durante el temporal en el barrio Pampa Soler.