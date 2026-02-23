Se quedó dormido y chocó contra el puente en un acceso a Concordia

El hecho, según informó la policía a 7Paginas, ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 22 Entre Rios y la Autovia Jose Gervasio Artigas, donde intervino personal de Comisaría Frigorífico Yuquerí.

Se habría quedado dormido

En el lugar, los efectivos constataron que un hombre de 61 años conducía un automóvil marca Chevrolet, modelo Onix, color gris plata, proveniente de la ciudad de Concordia por Ruta Provincial 22.

De acuerdo a lo manifestado por el propio conductor, al transitar por el puente que cruza la autovía se habría quedado dormido, lo que provocó que perdiera el control del rodado e impactara con la rueda delantera derecha —lado acompañante— contra el borde de hormigón.

El golpe ocasionó la rotura del neumático y dejó el vehículo detenido sobre el puente, en sentido contrario al de circulación.

Sin lesionados

Afortunadamente, no se informaron personas lesionadas como consecuencia del impacto. En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor y se adoptaron las medidas preventivas para garantizar la seguridad del tránsito hasta el retiro del vehículo.