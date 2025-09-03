Se realizan las finales de los Juegos Juveniles Entrerrianos en Chajarí

En la competencia participan adolescentes de entre 12 y 18 años de toda la provincia. El encuentro se desarrolló en el club Santa Rosa y reunió a deportistas, entrenadores, familias y público en general.

La ceremonia inugural contó con la presencia del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y de Silvina Wiliezko, en representación del secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga. También participaron el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, y el director de Deportes y Recreación del municipio, Ramiro Galeano.

En su mensaje, Lupi transmitió los saludos de las autoridades provinciales: «Quiero acercarles el saludo del gobernador Rogelio Frigerio, de nuestro secretario general, Mauricio Colello, y del secretario de Deportes, Sebastián Uranga; que acompañan y respaldan cada una de estas instancias. Chicos, escuchen a sus profesores, aprendan, sean buenos compañeros, sean buenas personas y sobre todo estudien, que eso es el futuro de todos nosotros. Lo importante es disfrutar, competir con respeto y entender que en el deporte siempre habrá revancha en cada entrenamiento».

Por su parte, Borghesan subrayó la importancia de que la ciudad sea sede nuevamente de una instancia provincial. «Para Chajarí es un orgullo tener otra vez una final entrerriana. Queridos gurises, disfruten de nuestra ciudad, de sus termas, de su gente. El deporte nos entrega valores para la vida: esfuerzo, sacrificio, trabajo y respeto», subrayó.

Desde la Secretaría de Deportes se remarcó la tarea de entrenadores y profesores, quienes sostienen con dedicación la formación de los jóvenes en los clubes, así como el acompañamiento de las familias en el proceso de crecimiento deportivo y académico de los participantes.

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes, viene consolidando políticas públicas que acercan el deporte a cada localidad, garantizando instancias de competencia y encuentro en todo el territorio provincial.

En 2025, Chajarí volvió a ser anfitriona de este importante certamen, lo que refuerza el compromiso de la comunidad local con la promoción del deporte y el bienestar de las juventudes entrerrianas.