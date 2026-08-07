Se realizará curso y examen para obtener la licencia de conducir en un barrio de Concordia

La Dirección de Tránsito y Transporte, en conjunto con la Coordinación de Descentralización Institucional de la Municipalidad de Concordia, informó a 7Paginas, que durante la próxima semana se desarrollará en el barrio Carretera La Cruz una nueva jornada descentralizada para quienes deseen obtener su licencia de conducir.

La iniciativa busca facilitar el acceso al trámite, evitando que los vecinos deban trasladarse hasta las oficinas centrales para realizar el curso obligatorio y rendir el examen correspondiente.

Las actividades se llevarán a cabo en el Centro Faro «Padre Andrés Servin», ubicado en la intersección de Carretera La Cruz y Cortada 66, de acuerdo al siguiente cronograma:

Martes 11 de agosto, de 8:00 a 12:30 horas: curso obligatorio para aspirantes a la licencia de conducir.

Jueves 13 de agosto, de 9:00 a 11:30 horas: examen para la obtención del carnet.

Desde el municipio destacaron que esta modalidad forma parte de las acciones de descentralización de los servicios públicos, con el objetivo de acercar la gestión municipal a los distintos barrios de la ciudad y facilitar el acceso de los vecinos a trámites esenciales.

Para quienes deseen obtener mayor información sobre la actividad o los requisitos necesarios para participar, se encuentra habilitada la línea telefónica 345 412 9168.