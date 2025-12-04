7PAGINAS

Jueves 4 de diciembre de 2025
Se realizará el cierre de las III Jornadas sobre Envejecimiento Saludable y Activo desde una Perspectiva de Derechos Humanos

Este miércoles 4 de diciembre de 2025, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo el cierre de las III Jornadas sobre Envejecimiento Saludable y Activo desde una perspectiva de los Derechos Humanos, en el edificio del Centro Cívico Provincial, ubicado en Buenos Aires 179.
La actividad marcará el cierre del trabajo desarrollado a lo largo del año y contará con la exposición de las producciones realizadas por estudiantes y participantes, quienes compartirán las experiencias, reflexiones y aprendizajes construidos durante las jornadas.

El encuentro es organizado de manera conjunta por las Cátedras de Teoría del Desarrollo II (Vejez y Adultez), Derechos Humanos, Ética y Derechos Humanos y Derechos Humanos y Memorias Sociales, espacios académicos que vienen impulsando una mirada integral sobre el envejecimiento, promoviendo el respeto, la inclusión y la valoración de las personas adultas mayores como sujetos plenos de derechos.

Las jornadas están dirigidas a estudiantes de las Prácticas Educativas Territoriales (PET), instituciones involucradas en el trabajo comunitario, personas adultas mayores y público en general, con el objetivo de generar instancias de encuentro intergeneracional, reflexión colectiva y fortalecimiento de las políticas de cuidado y derechos.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, la importancia de este espacio como una oportunidad para visibilizar las voces de las personas mayores, repensar el envejecimiento desde una mirada activa y saludable, y consolidar el trabajo territorial desarrollado durante todo el año.

La actividad será abierta y gratuita, invitando a toda la comunidad a participar de este cierre que promete ser un espacio de intercambio, reconocimiento y construcción colectiva.