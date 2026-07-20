Se realizarán las V Jornadas Regionales de Genética en Concordia

Segun supo 7Paginas, el evento se realizará los próximos 17 y 18 de septiembre en las instalaciones de la FCAL UNER (Av. Mons. Tavella 1450).

Durante las dos jornadas se llevarán a cabo conferencias plenarias, simposios, mesas redondas y sesiones de presentación de trabajos científicos, abordando temáticas de actualidad como genética molecular, genética vegetal y animal, genética humana, genómica, bioinformática, mejoramiento genético, evolución, educación en genética y aplicaciones biotecnológicas, entre otras. El programa también contempla espacios de intercambio entre investigadores, becarios y estudiantes, promoviendo el fortalecimiento de la comunidad científica de la región.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse completando el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefXLOaWaYOYwB6LfD8xjg2Q7d5JjBVE6MjeNr4uDjIDYc7hw/viewform

Asimismo, la recepción de resúmenes permanecerá abierta hasta el 24 de julio.

Para conocer todas las actividades, consultá el programa completo de las Jornadas: https://sag.org.ar/wp-content/uploads/2026/06/6.12.26-V-Jornadas-regionales-PROGRAMA-CIENTIFICO-1.pdf

Más info: https://sag.org.ar/v-jornadas-regionales-sag-2026/