Se realizaron dos jornadas de atención primaria de la salud en Concordia

La iniciativa contó con la presencia de un grupo de profesionales del Sanatorio Adventista del Plata y médicos provenientes de Estados Unidos, quienes ofrecieron sus conocimientos médicos generales y especializados. Los vecinos accedieron a consultas médicas, estudios de ecografía y cardiología, y a una farmacia comunitaria donde se entregaron medicamentos sin costo.

La Secretaría de Salud de Concordia participó con sus distintos equipos, entre ellos las áreas de Inmunización, Enfermería, ITS, Extramuro y profesionales médicos, quienes realizaron controles de presión arterial, peso, talla y glucemia; Test rápidos de VIH y sífilis y completar esquemas de vacunación del calendario nacional.

El Intendente Francisco Azcué, quien acompañó la jornada, destacó la “generosidad de la Iglesia Adventista, por su solidaridad, por todo este trabajo que realizaron y por traer a profesionales de Estados Unidos, asistiendo a los sectores que más lo necesitan por ello agradecemos que hayan llegado a nuestra ciudad”.

Por su parte, el Director del Sanatorio Adventista del Plata (SAP) Haroldo Steger señaló que “es un privilegio poder estar aquí y aliviar a las personas. Sabemos que todo lo que uno puede hacer siempre es insuficiente ya que hay muchas necesidades pero para cada persona que pueda ser atendida es una sonrisa, le cambia el día”.

Acompañaron el abordaje la directora de Atención Primaria de Salud Karina Greco; la directora de Especialidades Médicas Yamina Román; y la jefa del Departamento de Culto Andrea Casco.