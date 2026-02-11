Se realizó el acto de apertura del Curso de Ingreso 2026 de UADER Federación

Del encuentro, según supo 7Paginas, participó el presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, quien acompañó el inicio de un nuevo ciclo académico en la ciudad, reafirmando el compromiso del municipio con el fortalecimiento de la educación pública universitaria.

La sede local funciona en un espacio cedido por el Municipio por impulso del propio intendente Bravo. Además, personal municipal llevó adelante importantes trabajos de puesta en valor del edificio, que hoy cuenta con una nueva aula madre, mejoras en la fachada y tareas continuas de refacción y mantenimiento. Estas intervenciones permiten ofrecer mejores condiciones tanto para los estudiantes como para el cuerpo docente.

También estuvieron presentes el decano de la FHAyCS, Daniel Richar; el secretario académico, Fabricio Cabrera; y la coordinadora de la sede Federación, Jesica Macarrone, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre la universidad y el gobierno local para ampliar la oferta educativa en la región.

Este año, además del Profesorado de Educación Primaria, comenzará a dictarse el Profesorado Universitario de Educación Especial, una nueva propuesta académica que generó gran expectativa en la comunidad y que amplía las posibilidades de formación profesional en la ciudad.