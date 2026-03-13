Se realizó en Concordia el acto por el 240 aniversario del natalicio del general Francisco “Pancho” Ramírez

En sus palabras, Azcué destacó a Ramírez como “una de las figuras más trascendentes del federalismo argentino y uno de los grandes protagonistas de las luchas que dieron forma a nuestra Nación. Líder político, organizador del territorio y defensor decidido de la autonomía de las provincias, siendo uno de los exponentes más claros del federalismo temprano. Un dirigente que comprendió que la organización del país debía construirse respetando las realidades de cada provincia y garantizando la participación de los pueblos del interior”.

“Su liderazgo se consolidó en momentos decisivos de nuestra historia. No fue solo un caudillo de guerra. Fue también un dirigente que entendía la importancia de las instituciones, de la organización territorial y de la construcción política. Ramírez representa valores que siguen siendo actuales: la defensa de la autonomía, el compromiso con la tierra propia, y la convicción de que los pueblos del interior tienen voz y destino en la construcción del país” destacó Azcué.

Por último el Intendente sostuvo: “Hoy, como entonces, la Argentina enfrenta desafíos complejos. Desafíos económicos, sociales e institucionales que exigen responsabilidad, diálogo y capacidad de construir acuerdos duraderos” dejando una enseñanza muy clara: “las transformaciones profundas solo son posibles cuando los ciudadanos participan y cuando las decisiones se toman pensando en el conjunto del país”.

“También nos recuerda algo muy importante: que las grandes transformaciones empiezan cuando una comunidad cree en sí misma y decide trabajar unida para salir adelante. Yo estoy convencido del potencial que tiene Concordia. Que tenemos los concordienses. Lo veo todos los días y desde nuestra querida Concordia renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando, de seguir construyendo acuerdos que nos permitan continuar avanzando y creciendo como ciudad” concluyó.

Marcelo Cortiana, miembro del Grupo Scout “Francisco Ramírez” y en representación del Instituto Ramiriano de Concordia, hizo un repaso por la vida de Ramírez, destacando las principales acciones alcanzadas por el denominado “Caudillo Entrerriano”, de quien destacó: “hidalgo de cuna, patriota de alma, genio por naturaleza y prócer por obra y gesta”.

Participaron del acto el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; la Senadora Provincial Gloria Cozzi; Subsecretarios, concejales, Veteranos de Malvinas; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; Instituciones Patrióticas y Culturales; la Escuela Primaria N°73 Pancho Ramírez y vecinos de Concordia.