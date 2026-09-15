Se realizó en Concordia el primer congreso de actividad física, salud funcional y longevidad

A lo largo de la jornada se efectuaron charlas y capacitaciones orientadas al deporte, la salud y el bienestar, dirigidas a deportistas profesionales y amateurs.

El intendente Francisco Azcué sostuvo que “cuando hablamos de que apuntamos a que mejore la calidad de vida de los concordienses, también hablamos de actividades como estas donde se brindan herramientas, a través de profesionales, para el cuidado de la salud y la práctica deportiva”.

“La consigna es cuidar nuestra salud, estimulando a la gente a que haga deportes, actividades recreativas, estudie, se desarrolle” afirmó Azcué, añadiendo que para ello es importante hacerlo “de manera conjunta con el sector privado por eso la convocatoria a profesores de educación física, gimnasios, entrenadores. Manteniendo un ritmo de vida ordenada, que incluye el trabajar, estudiar, estar en familia y sin excesos, nuestro rendimiento siempre va a ser mayor y los resultados, tanto personales como de nuestro entorno, van ser mejores”.

Por su parte, Ivana Pérez, subsecretaria de Deportes, manifestó su satisfacción por la respuesta que tuvo la convocatoria: “esperábamos 200 personas y terminaron inscribiéndose unas 600, lo que nos marca la importancia que adquirió este Congreso, que si bien fue una prueba piloto, nos da pie para seguir con este tipo de actividades”.

En ese sentido indicó que durante la jornada se realizaron encuestas entre los participantes “para saber de primera persona que es lo que quieren o consideran necesario que desde el Estado trabajemos en el futuro. Ese es el camino y en esa línea vamos a continuar” concluyó Pérez.