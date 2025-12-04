Se realizó en Concordia, la entrega de los premios al deporte adaptado “Pablo Carmona”

La Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez destacó lo realizado por cada uno de los deportistas a lo largo del año “que los hacen merecedores de este reconocimiento. Los felicitamos y alentamos a que sigan superándose día a día. Gracias también a las familias que siempre están y a cada uno de los profesores que los ven siempre, los incorporaron, los quieren, conocen todo de ustedes y eso es de un gran valor”.

Por su parte, el Director de Discapacidad Maximiliano Jaurena manifestó que “ustedes se preparan, compiten y cuentan con el apoyo de la familia que es fundamental. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es importante que se respeten sus derechos para que tengan igualdad de oportunidades. Desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando para una ciudad, un país y un mundo aún más inclusivo”.

La ceremonia contó con la presencia de la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y la concejal Verónica Del Boca.

PREMIADOS

Natación: Alexis Ayala, Mateo Pietravallo y Joaquín Nicolás Marin.

Hockey sobre césped: Sofía Albarenque, Martina Olace Panozzo y Ariel Enrique Quiroz.

Fútbol adaptado: Guido Cáceres, Jimena González y Lautaro Ibarra.

Voley adaptado: Nicolás Humere, Gerónimo Yáñez Bonazzola.

Jiu Jitsu: Iara Camila Barragán.

Básquet adaptado: Milagros Ferrari, Lautaro Balín y Delfina Brassat.

Parapowerlifting: Martín Milessi.

Bochas para ciegos: Saúl Ledesma, Norberto Almeida y Jorge Ledesma.

Golf croquet: Ana María Montoya, Eduardo Rementería y Olga Argumedo.

Boxeo: Jerónimo Calero.

Futsal: Thiago Spada, Ricardo Martínez y Etelvina Gómez.

Tenis adaptado: Fabricio Salas.

Equinoterapia: Ian Ovelar, Benicio Cáceres y Felicitas Guitar.

Atletismo: Jeremías Ayala y Adrián Moyano.

Fútbol para sordos: Maximiliano Vidal, Walter Suárez y Esteban Villalba.

Judo: Norberto Almeida y Brian Ayala.

Gimnasia para personas mayores: Hugo Bonnot, Miriam Bermani y Susana Villalba.

Gimnasia acuática para personas mayores: Yanina Canteros, Carina Techera y Alicia Botta.

Fútbol caminando: Leandro Darío Gottig.

Newcon: Patricia Capri.

Mención especial: Norma Asselborn (guía de bochas para ciegos y disminuidos visuales) y el profesor Luis Velázquez.