Se realizó en Concordia, la primera asamblea del consejo municipal del adulto mayor

Durante el encuentro, encabezado por el Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la realidad que atraviesan los adultos mayores. Entre los principales puntos tratados se analizó el servicio que se brinda a este sector de la población tanto en el ámbito público como en el privado, evaluando su funcionamiento y las posibilidades de mejora.

Asimismo, uno de los ejes centrales del intercambio fue la búsqueda de respuestas a las extensas horas de espera que muchas personas mayores deben afrontar al momento de realizar distintos trámites o acceder a servicios, planteándose la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan optimizar la atención y garantizar un trato más ágil y digno.

En este sentido, el Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, señaló que “la conformación y el funcionamiento de este Consejo es fundamental para escuchar a los distintos actores vinculados a la temática y trabajar de manera articulada en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestros adultos mayores”.

Por su parte, Gladys Portugal, Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, remarcó que “este espacio permitirá canalizar inquietudes y propuestas de quienes trabajan diariamente con las personas mayores, con el objetivo de construir políticas públicas más eficientes y acordes a las necesidades de este sector de la comunidad”.

En la misma línea, la concejal Verónica Del Boca destacó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas y señaló que “estos espacios de diálogo y construcción colectiva son fundamentales para pensar soluciones que garanticen mejores condiciones de atención y mayor respeto hacia nuestros adultos mayores”.

Desde el municipio destacaron que este espacio de participación continuará trabajando en la elaboración de propuestas y acciones concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la ciudad.

De la asamblea participaron Guido Di Gioia, Director de Defensa del Consumidor de Concordia; Karina Greco, Directora de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad; Jorge Segovia, representante de los jubilados; Ariel Gorostegui, Director de Cooperativismo y Asociativismo; Verónica Del Boca, concejal; Andrea Chirino, coordinadora del Hogar Provincial de Ancianos; Gladys Portugal, Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad; y Mercedes Carbonara, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados.