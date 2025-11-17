Se realizó en Concordia la semana global de la cultura emprendedora con una destacada participación

La jornada comenzó con la apertura oficial y la presencia de autoridades municipales. Participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el Subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, y jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; la organizadora del evento, Andrea Popelka; y el secretario general del CEC Concordia, Juan José Simonetti.

Durante la mañana, distintos emprendedores locales compartieron sus trayectorias, aprendizajes, estrategias y conceptos clave sobre el emprendedurismo, abordando temas como creatividad, innovación, asociativismo, gestión y construcción de redes. Las autoridades dialogaron con los participantes, escuchando inquietudes y profundizando sobre los desafíos actuales que enfrentan los proyectos locales.

UN ESPACIO DE CRECIMIENTO, MOTIVACIÓN E INTERCAMBIO

Las charlas y exposiciones pusieron en valor la importancia de fortalecer la cultura emprendedora como motor del desarrollo local. Los equipos técnicos destacaron el compromiso y la energía de los participantes, y la relevancia de contar con espacios que permitan potenciar ideas, conectar proyectos y promover oportunidades de crecimiento.

FERIA EMPRENDEDORA Y CIERRE CON PROPUESTAS CULTURALES

El evento tuvo su cierre frente al primer galpón del Puerto, donde se realizó una feria emprendedora con stands de diseño, arte, gastronomía, productos innovadores y oficios locales. La convocatoria tuvo un acompañamiento sostenido de vecinos y familias que recorrieron los puestos y disfrutaron del paseo. La jornada incluyó música en vivo, artistas callejeros y distintas propuestas culturales, generando un ambiente agradable y participativo que puso en relieve el talento y la creatividad de los emprendedores de la ciudad.

Desde la organización destacaron que la jornada superó las expectativas, tanto por la participación como por la calidad de los intercambios generados: “Esta edición reafirma que Concordia tiene un enorme potencial emprendedor. Este es el sendero que vamos a seguir recorriendo: apostar al talento local, generar espacios de formación y crear más oportunidades para que nuestros emprendedores puedan crecer”, expresó la organizadora Andrea Popelka.

La Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, acompañando a quienes día a día impulsan el crecimiento de la ciudad con trabajo, creatividad y dedicación